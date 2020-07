Finito il lockdown anche in UK, Kate Middleton torna ai suoi impegni ufficiali con un vestito a fiori che è già nella nostra wishlist estiva.



Dopo mesi in cui ci aveva abituato ai suoi look Zoom friendly e in cui ci aveva fatto innamorare di pull color senape, maglie a righe navy, bluse romantiche e molto altro, Kate Middleton è tornata a prender parte ai suoi impegni ufficiali off-line.

Nelle scorse settimane è andata a fare visita a una casa famiglia in East Anglia, trascorrendo alcune ore con i bimbi e i loro genitori per poi piantare fiori e piante assieme.







La Duchessa di Cambridge ha scelto un look che è entrato immediatamente nella nostra summer list, un abito a fiori dal sapore retrò che, se siete fan dei vestiti romantici, vi farà innamorare all'istante.







Il midi dress in questione è leggero e fluido, semplicemente perfetto per l'estate e ha le maniche a sbuffo (un grande tormentone di stagione).

È di Faithfull The Brand, marchio dal cuore etico, sostenibile e inclusivo, amato da celeb e influencer come Hailey Bieber Baldwin, Katy Perry e Sofia Vergara. Era la prima volta che la Middleton lo indossava per un'occasione dell'agenda reale.



Il modello scelto dalla Duchessa - si chiama Marie Louise (180 sterline circa) - è andato sold out nel giro di poche ore ma sul sito trovate diverse alternative molto simili (tipo il modello Maggie che vi proponiamo sotto).







Kate lo ha indossato con le immancabile zeppe nei toni del nude (le sue erano di Russel & Bromley) e semplicissimi orecchini a cerchio.