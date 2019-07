La Duchessa di Cambridge non sbaglia un colpo: ecco 3 abiti perfetti h 24 che vorremmo indossare al volo!



Che tutto quello che Kate Middleton indossa diventi un must have ormai lo sappiamo bene!

Dai tempi del fidanzamento, ogni outfit scelto dalla Duchessa è andato sold out nel giro di poche ore, sia che si trattasse della creazione di un designer celebre o che fosse un capo proveniente dagli store di qualche catena del low cost.

Basta vedere l'entusiasmo suscitato dal look sfoggiato da Kate per il battesimo del piccolo Archie: un vestito in seta rosa firmato da Stella Mccartney che ha messo "in ombra" persino il look della neo mamma Meghan Markle!





Ma ultimamente Kate si è data molto da fare: innumerevoli gli impegni ufficiali a cui ha preso parte, soprattutto nelle ultime settimane, dove ha indossato una "tripletta" di abiti davvero notevole! Inutile dire che ce ne siamo innamorate al primo sguardo!

Perché sono vestiti easy chic perfetti da indossare h 24: basta cambiare gli accessori et voilà, il gioco è fatto!

Ma partiamo con il nostro mitico "terno"!





Look 1: white dress per Wimbledon





In occasione dell'annuale torneo di tennis di Wimbledon, la Duchessa di Cambridge ha sfoggiato un midi dress bianco dal gusto vintage.





L'abito è il Flippy Wiggle Dress del brand inglese Suzannah (costa 1850 sterline) ed è in crepe di seta. Ha una linea irresistibile che ricorda i vestiti degli anni 40.













Kate lo indossa con una cintura in vita di Alexander McQueen e pumps di Gianvito Rossi (uno dei suoi marchi preferiti in fatto di scarpe, del resto come darle torto, sono perfette!).





Look 2: Abito stampato e zeppe





In occasione dell'Hampton Court Palace Garden Festival, di cui era madrina, Kate ha scelto un abito fluido con stampa foulard del brand francese Sandro Paris.





Scollo a V, maniche a farfalla e linea fluida lo rendono il perfetto passe-partout estivo! Lo metti e stai "senza pensieri" per tutto il giorno (al momento è in saldo sul sito a 196 euro, decisamente un'occasione d'oro)!





Ai piedi un altro dei must shoes tanto amate dalle Duchessa: le espadrillas con zeppa Carina di Castaner! Kate le adora e le indossa spesso e volentieri per occasioni ufficiali!





Look 3: abito floreale con balza e cinturina in vita





Tra le tante associazioni supportate da Kate c'è anche Action for Children, organizzazione impegnata in attività a supporto di bambini e adolescenti in difficoltà del Regno Unito. Kate ha preso parte, come insegnante, a uno speciale workshop di fotografia (passione che ha sempre coltivato, tanto che molte delle foto dei suoi tre figli sono state scattate proprio da lei) con i suoi piccoli allievi.

Eccola arrivare con un abito sotto al ginocchio con balza finale e una delicata stampa floreale stilizzata.





Il modello è firmato dal brand inglese Ridley London (in vendita a circa 450 sterline) ed è in chiffon di seta!

Anche in questo caso le scarpe scelte da Kate sono le Carina di Castaner (a 90 euro sono decisamente il migliore investimento che potrete fare questa estate, poco ma sicuro).