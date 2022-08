Scollature vertiginose, colori accesi e l'immancabile cut-out. Cos'altro ci avranno riservato le star questa settimana?

Non c'è venerdì che si rispetti senza le nostre amate Best Dressed of the Week! Questa settimana le celeb si sono date molto da fare in termini di stile. Nonostante le alte temperature, molti sono stati gli eventi che le hanno viste sfoggiare look audaci, raffinati e super colorati.

A catalizzare l'attenzione questa settimana è stato sicuramente il gala di beneficienza di LuisaViaRoma, l'evento annuale che celebra la sua partnership con l'Unicef Italia. Alla serata che si è tenuta a Capri presso La Certosa di San Giacomo, hanno partecipato star internazionali, una delle quali si è esibita in una particolare performance musicale. Stiamo parlando proprio di lei, Jennifer Lopez! Fresca di compleanno e viaggio di nozze con il marito Ben Affleck, la madrina della serata si è esibita in un concerto esclusivo davanti a ospiti provenienti da tutto il mondo come Vanessa Hudgens, Sara Sampaio, Jamie Foxx e Jeremy Irons. Abbiamo selezionato in occasione dell'evento i look che ci hanno colpito di più!





Sara Sampaio in Zuhair Murad Resort 2023

Credits: Getty Images

Natasha Poly in Alaïa Spring 2022, sandali Rene Caovilla e gioielli Repossi

Credits: Getty Images

Matilde Gioli in Michael Kors Collection

Credits: Getty Images

Nathalie Emmanuel in Alberta Ferretti Fall 2022 e sandali Gianvito Rossi

Credits: Getty Images

Lucilla Bonaccorsi in un long dress con paillettes argento all over e scollo profondo

Credits: Getty Images

Jennifer Lopez in Valentino

Credits: Getty Images

Anche questa settimana non sono mancate première ed eventi esclusivi che hanno tenute impegnate le nostre star. Tra abiti dai colori fluo e paillettes, scopriamo insieme chi sono le altre Best Dressed of the Week!



Sienna Miller in Self-Portrait

Credits: Getty Images

Beatrice Grannò in Twinset alla 19° edizione del Magna Graecia Film Festival

Credits: Courtesy of Press Office

Joey King in un abito Cong Tri, collana Shaun Leane Jewellery e anelli Mara Paris

Credits: Getty Images

Zoey Deutch in Carolina Herrera Resort 2023

Credits: Getty Images

Julia Stiles in una tuta bianco ottico con cintura a fiocco e sandalo bianco e argento

Credits: Getty Images

Maya Jama in Sophie Couture Spring 2023 e sandali ‘Minny’ Jimmy Choo

Credits: Getty Images

Amber Midthunder in un long dress rosa con collo alto e dettagli floreali all over alla première di "Pray " a Los Angeles

Credits: Getty Images

Adwoa Aboah in The Row

Credits: Getty Images