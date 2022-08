I Bennifer hanno detto nuovamente "Yes, I do" in un ranch in Georgia. Per l'occasione Jennifer ha scelto non uno, ma ben tre abiti firmati da Ralph Lauren... Ecco tutti i dettagli!



I Bennifer colpiscono ancora: il matrimonio a Las Vegas, celebrato il 17 luglio, non è bastato alla coppia di star. In effetti, si era trattato di una cerimonia intima e informale, una "preview", di una sorta di "assaggio" del matrimonio vero e proprio con tanto di cerimonia all'aperto e famiglie al completo, oltre che gli amici (famosi e non) della coppia, accorsi per festeggiare l'amore di Jennifer e Ben.



Tre giorni di celebrazioni per J Lo e Ben Affleck, avvenuti nel ranch di proprietà dell'attore in Georgia, a Riceboro, allestito per l'occasione per ospitare tutti gli ospiti per una cerimonia in grande, anzi grandissimo stile.



*** Tutti i dettagli del secondo matrimonio di J Lo e Ben Affleck ***





Ma sappiamo cosa vi starete chiedendo, la domanda che "frulla" nella testa dei fan di Jen e non solo: ma l'abito da sposa?

Eccoci qui a raccontarvi tutti i dettagli sui wedding look di Mrs. Affleck.







Jennifer Lopez: gli abiti da sposa scelti per il secondo matrimonio in Georgia

Partiamo dal fatto che la diva ha fatto le cose in grande... Non uno, non due ma ben tre abiti, tutti firmati dallo stilista americano Ralph Lauren e realizzati appositamente per J Lo.

Se per la prima cerimonia alla Little White Wedding Chapel a Las Vegas, la cantante e attrice statunitense aveva scelto un abito molto semplice, un modello vintage senza maniche di Alexander McQueen, indossato nel film "Jersey Girl", film che aveva visto la coppia recitare assieme, e,una sorta di omaggio alla "fase uno" della loro storia. Per il party che era seguito, la Lopez aveva scelto un modello più "sfarzoso" firmato da Zuhair Murad.

Ma questa volta J Lo ha scelto un unico designer, lo stilista Ralph Lauren, nome simbolo della moda Made in USA.

*** Jennifer Lopez: l'abito da sposa della cerimonia a Las Vegas ***





Come primo abito, quello indossato per la cerimonia nel giardino del ranch, Jennifer ha indossato un romantico modello a sirena a collo alto realizzato con 500 metri di tessuto e oltre 1000 leggeri scampoli, cuciti a mano, che creavano un gioco di balze che regalavano movimento e leggerezza alla gonna.







Una profonda scollatura sulla schiena, gioielli di perle firmati Mikimoto e uno scenografico velo a cattedrale completavano il look della star.

Ma non è certo finita qui: l'artista ha sfoggiato altri due modelli per il matrimonio.



Dopo al cerimonia è seguito infatti un cocktail per tutti gli ospiti. Per l'occasione Jen ha indossato un sontuoso modello a sirena in tulle e seta dal sapore vintage, impreziosito da una cascata di fili di perle e cristalli Swarovski, cuciti a mano da un team di trenta sarti esperti.

Ai piedi della cantante un paio di sandali Maisel firmati Jimmy Choo.





Infine per la chiusura dei festeggiamenti, un terzo abito, un vestito a sirena con scollo a goccia e profonda scollatura sulla schiena impreziositi da ricami e cristalli e ingentilito da un leggerissimo e impalpabile velo a cappa removibile.