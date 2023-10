Mini dress, abiti monospalla e completi coordinati sono solo alcuni dei look che abbiamo amato di più nell'ultima settimana

Altro Venerdì, altro podio! Curiose di scoprire tutte i migliori look della settimana? La nostra attenzione negli ultimi sette giorni è stata quasi monopolizzata da un evento che, come ogni anno, porta in Italia celebrities da ogni parte del mondo. Stiamo parlando del Festival del Cinema di Roma, appuntamento fisso nella Capitale che animerà la città fino al 29 Ottobre.

Tra le star che hanno solcato il red carpet e che si è distinta per un'alta dose glamour è Luisa Ranieri. L'attrice è nel cast del film di Ozpetek "Nuovo Olimpo", presentato in anteprima nella serata del 22 Ottobre; per l'occasione ha indossato un abito lungo monospalla con maxi spacco con drappeggio sul fianco destro firmato Versace. A completare il look sandali color bronzo con cinturino sottile alla caviglia firmati Jimmy Choo. Un look vincente che ha illuminato il red carpet.

Spostandoci a New York invece, ci sono molte mise che nell'ultima settimana ci hanno incuriosito. Elegantissima era Jennifer Lawrence al WWD -Women's Wear Daily Honors 2023. L'attrice, per partecipare alla serata, ha optato per un abito minimal nero dallo scollo particolare che scendeva delicatamente lasciando la spalla scoperta. Si tratta di un modello della collezione Primavera Estate 2024 di Dior, a cui l'attrice ha abbinato un paio di pumps dal colore nude.

Ma sono ancora molti i look che vogliamo mostrarvi questa settimana. Continuate a leggere per scoprire tutte le Best Dressed of the Week!

Luisa Ranieri in VERSACE e sandali JIMMY CHOO

Credits: Getty Images

Jennifer Lawrence in DIOR

Credits: Getty Images

Eva Longoria in un abito grigio composto da pantaloni larghi, blazer oversize e gilet

Credits: Getty Images

Rachel Zegler in DIOR FALL 2023 HAUTE COUTURE

Credits: Getty Images

Reese Witherspoon in PATOU

Credits: Getty Images

Francesca Michielin in MSGM

Credits: Getty Images

Emily Ratajkowski in MARC JACOBS SPRING 2024

Credits: Getty Images

Alba Rohrwacher in DIOR HAUTE COUTURE FALL WINTER 2023/2024

Credits: Courtesy of Press Office

Charlize Theron in una camicetta nera sopra una bralette in pizzo, cravatta nera e gonna di pelle a vita alta

Credits: Getty Images

Lily James in EMILIA WICKSTEAD e pumps con cinturino MANOLO BLANIK

Credits: Getty Images

Carolina Crescentini in GIORGIO ARMANI e gioielli BULGARI

Credits: Getty Images

Jourdan Dunn in FENDI

Credits: Getty images

Ambra Angiolini in ETRO

Credits: Courtesy of Press Office

Maya Hawke in PRADA

Credits: Courtesy of Press Office