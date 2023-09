Stampe animalier, colori accesi e vibranti: queste, solo alcune delle scelte fatte dalle star questa settimana. Come ci stupiranno ancora?

Dopo una brevissima pausa estiva le Best Dressed sono tornate, pronte a sorprendervi settimana dopo settimana con look imperdibili! Le star infatti sembrerebbero essere tornate dalle vacanze più in forma che mai in termini di stile e gli ultimi sette giorni ne sono la prova.

Tra le celebrities che non sono passate inosservate c'è Hailey Bieber. La modella e imprenditrice americana che da poco ha lanciato la sua nuova linea di prodotti skincake Rhode, è stata avvistata tra le vie di Los Angeles con un mini dress old Versace dalle tonalità dell'arancione e del giallo fluo. A completare il look clutch arancione Bottega Veneta e sandali con cinturino firmati Femme.

Ma non è solo lei a splendere questa settimana. I nostri radar hanno avvistato anche una graffiante Sofia Vergara. L'attrice e modella colombiana giudice di America's got talent ha indossato per il red carpet della 18esima edizione del programma una tuta zebrata bianco e nera con scollo all'americana e profonda scollatura a V, impreziosita da una cintura scintillante argentata. A completare la mise gioielli Dena Kemp.

Ma le sorprese non finiscono qui! Continuate a leggere per conoscere tutte le Best Dressed of the Week!

Hailey Bieber in VERSACE, clutch BOTTEGA VENETA e sandali FEMME

Credits: Getty Images

Sofia Vergara in una tuta zebrata con maxi scollatura e cintura argentata in vita

Credits: Getty Images

Lily Allen in GIAMBATTISTA VALLI

Credits: Getty Images

Diane Kruger in ALESSANDRA RICH

Credits: Getty Images

KIM KARDASHIAN in ALAÏA FALL 2023 e accessori CHANEL

Credits: Getty Images

Heidi Klum in un completo coordinato composto da t-shirt e maxi gonna multicolor, sandali flat e borsa a spalla

Credits: Getty Images

Eva Longoria in MATICEVSKI RESORT 2024

Credits: Getty Images

Jessica Biel in ROSETTA GETTY

Credits: Getty Images