Passando per Meghan Markle, Lily Collins, Rosamund Pike, Cara Delevingne...



Curiose di scoprire la pagella fashion delle star? Nel corso degli ultimi 7 giorni le celeb hanno avuto, come spesso accade a Hollywood, diverse occasioni mondane perfette per sfoggiare look favolosi.

Ma chi ci è riuscita per davvero?

Noi su tutte abbiamo adorato la scelta di Julia Roberts: l'attrice è stata immortalata agli InStyle Awards 2018 insieme alla sua stylist Elizabeth Stewart, ed entrambe indossavano il completo maschile a tinte lilla di Givenchy. Della serie: gemelle di stile!

In suit anche Gigi Hadid, che sceglie un modello total white di Ralph Lauren e Olivia Culpo con blazer e pantaloni check print.

No, tranquilli, non ci siamo dimenticati di lei! Del resto ogni look di Meghan Markle per noi è un colpo al cuore. Eccola quindi con un midi dress rosso di Self-Portrait, con dettagli in pizzo e gonna plissé, che ne riconferma ancora una volta lo charme.

Scoprite la lista completa delle Best Dressed of the week!





Julia Roberts con la sua stylist Elizabeth Stewart, gemelline in Givenchy

Courtesy of Press Office





Gigi Hadid in Ralph Lauren suit

Credits: Splashnews





Meghan Markle in Self-Portrait

Credits: Getty Images





Rosamund Pike in Givenchy

Credits: Getty Images





Natalie Portman in Dior

Courtesy of Press Office





Sofia Carson in Missoni

Courtesy of Press Office





Nicole Kidman in Ermanno Scervino

Courtesy of Press Office





Cara Delevingne in Dior

Credits: Getty Images





Claire Foy in Elie Saab

Credits: Splashnews





Elisa Sednaoui in TWINSET MILANO

Courtesy of Press Office





Maika Monroe in Valentino Resort

Credits: Getty Images





Olivia Culpo in completo check

Credits: Splashnews





Madalina Ghenea in Zuhair Murad Couture

Credits: Splashnews