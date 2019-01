Attori, cantanti, presentatori: sono loro, secondo noi, gli uomini più stilosi del momento



Gennaio è il mese dedicato alla moda maschile: tra Pitti Uomo a Firenze e le sfilate a Milano e Parigi, tutti gli occhi saranno puntati sulle tendenze dedicate a lui.

E per restare in tema, e per addolcire l'attesa delle novità in arrivo, abbiamo passato in rassegna le celebrities più chiacchierate (e premiate) nel 2018, e in questo inizio d'anno nuovo, per scovare dei talenti in fatto di stile.

Cosa vuol dire per noi essere un "best dressed"? Vuol dire saper affrontare ogni impegno in modo impeccabile, il che non significa infilando abito, camicia e cravatta d'ordinanza, ma saperlo fare secondo un proprio personalissimo gusto.



Da Idris Elba, uno dei sex symbol più amati a livello internazionale, ad alcuni nomi di casa nostra come Alessandro Borghi e Alessandro Cattelan. Dal rapper Ghali, giovane talento dallo stile eclettico a Rami Malek, che ha dato voce e corpo all'indimenticabile Freddie Mercury. I nomi non sono tanti, ma sono quelli "giusti": quelli degli uomini con lo stile più rilevante.









8. ALESSANDRO CATTELAN

Il conduttore di XFactor e di "E poi c'è Cattelan" ha uno stile personale, che mixa capi formali a dettagli più sportivi e irriverenti.





7. GHALI

Il rapper milanese ha stretto ancor di più i suoi rapporti con Gucci, marchio che l'ha seguito anche durante l'ultimo fortunatissimo tour. Lustrini, gioielli, ricami: un risultato unico e speciale.

6. ALESSANDRO BORGHI

Tra i nostri best dressed non manca mai: l'attore romano è uno dei sex symbol più amati, anche in termini di look. Sia in completo che in chiave più rilassata, senza cravatta e con un inaspettato occhiale colorato.





5. TIMOTHEE CHALAMET

Attore rivelazione del 2018, idolo delle ragazzine (e non solo), il giovane attore americano conquista non solo al cinema, ma anche sui red carpet. Le sue scelte, valorizzate dal suo aspetto efebico, sono da premiare.





4. VINCENT CASSEL

L'attore francese, che ha da poco annunciato una nuova paternità in arrivo, sa conquistare con poco: con un papillon, con un dolcevita o con una semplice t-shirt. Anche un po' sdrucita...





3. EDDIE REDMAYNE

Altro nome che è difficile escludere da una classifica di stile è quello dell'attore inglese. Che, neanche a dirlo, interpreta alla perfezione le regole dello stile british. Per lui trame check, gilet sottogiacca e l'immancabile cravatta.





2. IDRIS ELBA

All'apice delle classifiche mondiali come uomo vivente più sexy, l'attore inglese dimostra di esserlo sia in completo che in tuta. E anche in snakers con maxi beanie in lana!





1. RAMI MALEK

Lo abbiamo incluso in questa classifica prima di vederlo nei panni di Freddie Mercury, quindi il nostro giudizio non è stato in alcun modo influenzato. Tantomeno dal Golden Globe vinto di recente. Rami Malek è l'esatta immagine del concetto di "efforteless chic": è elegante, senza sforzo.