Festa del Cinema di Roma 2026: sul red carpet della quinta serata brillano Deva Cassel e Jenna Ortega
Nel sabato sera romano tanti volti del cinema, e look favolosi, brillano sul red carpet. Da Deva Cassel a Jenna Ortega, passando per Matilde Gioli, scopriteli tutti nella nostra gallery
La quinta serata sul red carpet della Festa del Cinema di Roma ci porta nuove suggestioni da scoprire in fatto di look. In una manifestazione spesso divisa tra formale e informale, prevale ancora una volta una vena classica e tradizionale, spezzata però da un tocco di contemporaneità.
Se Deva Cassel, protagonista della serata e della pellicola Il fantasma dell'Opera preferisce un lungo glitterato dalle forme piuttosto safe, abbinato a décolleté e calze velate, Romana Maggiora Vergano gioca con proporzioni ed elementi sofisticati. Si tinge d'argento il lungo di Matilde Gioli, di beige chiaro con incursioni di verde al fondo quello di Jenna Ortega.
Scoprite nella gallery tutti i look della serata.
Festa del Cinema di Roma: i look sul red carpet della quinta serata
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