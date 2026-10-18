Academy Museum Gala 2026: tutti i look delle star sul red carpet
A Los Angeles si sono accese le luci su uno dei red carpet più interessanti dell'anno, quello dell'Academy Museum Gala. Arrivato alla sua sesta edizione, l'evento annuale organizzato dall'Academy Museum of Motion Pictures per raccogliere fondi in favore delle attività dell'Academy Museum, è diventato fin da subito un appuntamento significativo in fatto di moda.
Il suo red carpet è infatti uno di quelli più frequentati dai nomi del momento: Taylor Swift, Kendall Jenner e Kim Kardashian non hanno rinunciato a sfilarci anche quest'anno, circondate da tantissimi altri nomi dello spettacolo. A rendere però più forte la presenza di tutte queste celebrities è quello che scelgono di indossare: su questo tappeto rosso sfilano i look dei migliori designer, molti dei quali sono appena scesi dalle passerella Primavera-Estate 2027 che si sono da poco concluse.
Questa caratteristica ha portato anche in questa occasione a una grande varietà, elemento forse più bello di questo evento. Sì, perché davanti ai fotografi sfilano stili, ispirazioni e design davvero molto diversi tra loro, offrendo una panoramica della moda contemporanea (e non solo, vedrete) molto ampia e variegata. Piume, ricami preziosi, accenti di colore brillanti, ma anche inaspettate silhouette a farfalla (già di una, sarà il caso di gridare al trend?), pois e righe in un incisivo bianco e nero, un tocco animalier. Nella gallery che state per sfogliare trovate tutti gli ospiti e i loro look che, vedrete, non vi deluderanno affatto.
Academy Museum Gala 2026: tutti i look sul red carpet
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