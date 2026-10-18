Sfilano le celebrities all'Academy Museum Gala: tra piume, fiocchi, ricami preziosi e farfalle, una serata piena di look da scoprire



A Los Angeles si sono accese le luci su uno dei red carpet più interessanti dell'anno, quello dell'Academy Museum Gala. Arrivato alla sua sesta edizione, l'evento annuale organizzato dall'Academy Museum of Motion Pictures per raccogliere fondi in favore delle attività dell'Academy Museum, è diventato fin da subito un appuntamento significativo in fatto di moda.



Il suo red carpet è infatti uno di quelli più frequentati dai nomi del momento: Taylor Swift, Kendall Jenner e Kim Kardashian non hanno rinunciato a sfilarci anche quest'anno, circondate da tantissimi altri nomi dello spettacolo. A rendere però più forte la presenza di tutte queste celebrities è quello che scelgono di indossare: su questo tappeto rosso sfilano i look dei migliori designer, molti dei quali sono appena scesi dalle passerella Primavera-Estate 2027 che si sono da poco concluse.

Questa caratteristica ha portato anche in questa occasione a una grande varietà, elemento forse più bello di questo evento. Sì, perché davanti ai fotografi sfilano stili, ispirazioni e design davvero molto diversi tra loro, offrendo una panoramica della moda contemporanea (e non solo, vedrete) molto ampia e variegata. Piume, ricami preziosi, accenti di colore brillanti, ma anche inaspettate silhouette a farfalla (già di una, sarà il caso di gridare al trend?), pois e righe in un incisivo bianco e nero, un tocco animalier. Nella gallery che state per sfogliare trovate tutti gli ospiti e i loro look che, vedrete, non vi deluderanno affatto.

Academy Museum Gala 2026: tutti i look sul red carpet Taylor Swift in CHRISTIAN DIOR.

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Kate Hudson in ARMANI PRIVÉ.

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Karlie Kloss in ALAIA, gioielli CARTIER.

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Teyana Taylor in SCHIAPARELLI.

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Dakota Fanning in SAINT LAURENT.

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Demi Moore in STANDING GROUND

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Reha Seehorn in BALENCIAGA.

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Sabrina Carpenter in GIORGIO ARMANI.

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Charlize Theron in TOM FORD.

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Kendall Jenner in VALENTINO.

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Hailey Bieber in CHANEL.

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Kim Kardashian con una abito BALENCIAGA vintage.

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Grace Gummer in CHRISTIAN DIOR.

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Rosé in SAINT LAURENT.

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Odessa A'Zion con un abito dall'archivio GIORGIO ARMANI.

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Tracee Ellis Ross in BALENCIAGA.

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Sophie Tatcher in LOUIS VUITTON.

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Amanda Seyfried in PRADA.

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Gemma Chan in PRADA.

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Sarah Pidgeon in CHANEL.

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Kery Washington in ELIE SAAB

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Ava Duvernay in LOUIS VUITTON.

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Monica Barbaro in ARMANI PRIVÉ.

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Elle Fanning in VALENTINO.

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McKenna Grace in MONOT.

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Janelle Monae in ROBERT WUN.

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Elizabeth Debicki in BALMAIN.

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Zoey Deutch in PRADA.

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Vittoria Ceretti in ARMANI PRIVÉ.

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Alexa Damie in CHANEL.

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Joey King in CHANEL.

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Hunter Schafer in PRADA.

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Yara Shahidi in MIU MIU.

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Cailee Spaeny in VALENTINO

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Chase Infiniti in LOUIS VUITTON.

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Jodie Turner Smith in MUGLER.

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Jessica Biel in TAMARA RALPH

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Greta Lee in CHRISTIAN DIOR.

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Maya Hawke in PRADA.

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