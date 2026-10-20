La settima serata alla Festa del Cinema di Roma vede brillare Kasia Smutniak e la figlia Sophie in occasione della presentazione di Mustang. Ma è la serata anche di Maria Esposito, Marianna Fontana e tanti look da scoprire





Prosegue l'appuntamento con la Festa del Cinema di Roma, che è arrivato alla sua settima serata di proiezioni e di red carpet. Tra gli appuntamenti più attesi della serata c'è quello con Mustang, documentario realizzato da Kasia Smutniak. Una pellicola che racconta il legame di questa con il Nepal, meta di viaggi condivisi prima con l'ex compagno Pietro Taricone e poi con la figlia Sophie. Un'occasione che ha visto mamma e figlia posare insieme sul tappeto rosso, in grande sintonia anche dal punto di vista del look.



Entrambe in total black, come la grande maggioranza degli ospiti di questa serata, hanno portato a Roma un'idea di stile formale rivista, molto contemporanea. Gonna fluida abbinata a una t-shirt in seta per Smutniak, completo abbinato a un crop top per Taricone. Una semplicità raffinata e vincente.

Insieme a loro arrivano tanti altri volti del cinema italiano, da Maria Esposito, che presta il volto a Melania Rea nell'omonima serie HBO dedicata alla donna vittima di uno dei più atroci casi di femminicidio dell'ultimo decennio, a Marianna Fontana, protagonista del film musicale Interno familiare. Scoprite i loro look e quelli degli altri ospiti sul tappeto rosso di questa settima serata.

Festa del Cinema di Roma: il red carpet della settimana serata Kasia Smutniak

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Sophie Taricone

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Victoria Luengo in VALENTINO.

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Maria Esposito in SAMAN LOIRA.

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Marianna Fontana

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Ludovica Schiano di Zenise

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Mariangela D'Abbraccio

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Andreea Cristea

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Giovanna Sannino in EMÉ.

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Catrinel Marlon

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Kunzom Thakuri

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