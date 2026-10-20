Gonne, top, abiti e accessori in pizzo. Scoprite i modelli di tendenza più seducenti della stagione fredda

Per l’autunno inverno 2026 2027, il pizzo si reinventa e racconta una nuova sensualità. Non è più soltanto romantico o ispirato alla lingerie, ma diventa protagonista di look audaci, sofisticati e ricchi di contrasti. Dagli abiti in pizzo aderenti ai modelli lunghi e trasparenti, passando per le gonne vedo-non-vedo e i body elasticizzati, il lace conquista il guardaroba femminile con un fascino contemporaneo.

Le trasparenze giocano con la pelle scoperta, ma anche con le sovrapposizioni e gli abbinamenti materici tipici della stagione fredda. Il pizzo si accosta così a velluto, lana, pelle, chiffon e tessuti più compatti, dando vita a combinazioni inedite. Il risultato è un’estetica più strutturata e decisa, in cui il pizzo non è più soltanto una decorazione delicata, ma un elemento capace di definire l’intero look.

Abiti, gonne e top in pizzo autunno inverno 2026 2027

Tra i capi da tenere d’occhio spiccano gli abiti in pizzo trasparente, dalle silhouette aderenti ai modelli lunghi e sinuosi, perfetti per esprimere il lato più seducente della moda di stagione. Le gonne in pizzo giocano invece con l’effetto vedo-non-vedo e si prestano a essere abbinate a maglieria avvolgente, blazer strutturati e capispalla in pelle.

Anche top, body e bluse in lace trovano nuove interpretazioni, da indossare da soli per un effetto più audace oppure sotto giacche e cardigan per creare sofisticati giochi di trasparenze. Il pizzo diventa inoltre un dettaglio prezioso sugli abiti da sera, impreziosendo maniche, polsini, colletti e spacchi. Non mancano sottogonne in pizzo e inserti delicati che arricchiscono la maglieria.

Accanto alla sensualità delle trasparenze, il pizzo autunno inverno 2026 2027 riscopre suo lato più romantico attraverso riferimenti vittoriani. Le lavorazioni diventano elaborate e ricche su corsetti, top, e bluse con pizzi retrò dal fascino intramontabile.

Pizzo nero e pizzo colorato

Il pizzo nero, dark e sensuale, rimane uno dei protagonisti della stagione fredda con richiami all'estetica gotica. Raffinato e misterioso, è ideale per abiti da sera, top trasparenti e gonne scenografiche.

Accanto al nero trovano spazio anche le interpretazioni del pizzo colorato, più fresche e giocose, pensate per alleggerire il guardaroba invernale.

La direzione della moda autunno inverno 2026 2027 è chiara: il pizzo non è semplicemente tornato protagonista dei look donna ma è cambiato il suo linguaggio: più versatile, contemporaneo e audace.

Pizzo e trasparenze, il lato sensuale della moda autunno inverno 2026 2027 è in questi pezzi

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