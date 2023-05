Prima candidatura e subito un David: Elodie ha ritirato il premio per la canzone "Proiettili" ai David di Donatello e ha scelto un look da femme fatale romantica firmato Valentino.

Il suo debutto nel mondo del cinema l'ha fatto nel 2022 come protagonista della pellicola "Ti mangio il cuore", film di Pippo Mezzapesa ma neanche Elodie si aspettava che questo esordio si tramutasse subito in un importate riconoscimento.



La cantante, ieri sera, ai prestigiosi David di Donatello, i premi del cinema italiano, ha vinto nella categoria "Miglior canzone" per "Proiettili", scritta con Joan Thiele ed Elisa Toffoli, colonna sonora del film.



Elodie, emozionatissima sul palco, ha stretto la statuetta in un look meraviglioso: un lungo abito in tulle nero con balze (un "mermaid dress" perfetto, se non sapete di cosa si tratta, date un'occhiata qui) dall'effetto "vedo non vedo", tutto giocato su sensuali ed eleganti trasparenze, corredato da un lunga cappa chiuda da un fiocco al collo.





Courtesy Press Office Valentino





Una creazione realizzata per lei in esclusiva da Pierpaolo Piccioli, Direttore Creativo di Valentino. Un look da femme fatale, da dark lady d'altri tempi, ma con un guizzo inatteso e romantico che solo Elodie poteva interpretare con il suo carisma e il suo fascino...

Proprio come il personaggio di Marilena, a cui ha dato il volto nel film "Ti mangio il cuore"!







In apertura: foto di Getty Images / a cura di Rossella Malaguarnera