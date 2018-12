Che cosa accomuna la Duchessa di Cambridge e l'attrice di 50 sfumature? Semplice, sono entrambe nella lista delle nostre Best Dressed of the week

Come si sono vestite questa settimana le celeb più famose? Dakota Johnson ha senza dubbi azzeccato il look! In occasione del Marrakech International Film Festival l'attrice ha sfoggiato infatti un abito in raso di seta della designer ucraina Svetlana Bevza che metteva in risalto alla perfezione la sua silhouette.



Decisamente un altro stile ma ugualmente impeccabile quello scelto dalla Duchessa di Cambridge Kate Middleton che, al pranzo natalizio organizzato a Kensington Palace con i parenti dei militari della Royal Air Force impegnati all'estero, ha indossato una gonna scozzese di Emilia Wickstead e un cardigan bon ton in cashmere di Brora.

Splendide anche Margot Robbie con un abito a balze nero di Chanel, Emma Roberts in total red firmato Dior e Julia Roberts nel monospalla a pois di Oscar de la Renta.

Scoprite con noi chi sono le altre star meglio vestite della settimana!





Dakota Johnson in Svetlana Bevza

Credits: Getty Images





Julia Roberts in Oscar de La Renta

Credits: Getty Images





Ana Beatriz Barros in Alberta Ferretti

Courtesy of Press Office





Dua Lipa in Alessandra Rich

Credits: Getty Images





Emma Roberts in Dior

Credits: Getty Images





Kate Middleton con gonna scozzese Emilia Wickstead e micro cardigan in cashmere Brora

Credits: Getty Images





Margot Robbie in Chanel

Credits: Getty Images





Mélanie Thierry in Dior

Credits: Getty Images





Poppy Delevingne in Paolo Sebastian Couture

Credits: Getty Images





Rosie Huntington-Whiteley in Victoria Beckham

Credits: Getty Images





Natalie Portman in Dior Haute Couture

Credits: Getty Images