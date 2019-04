Si apre ufficialmente il sipario sul Festival musicale più atteso dell'anno: scoprite i look delle celeb al Coachella 2019



Si è appena concluso il primo dei due weekend dedicati al Coachella (il prossimo sarà dal 19 al 21 Aprile).

Sì, parliamo proprio del famoso Festival che si svolge ogni anno a Indio in California: in assoluto uno degli eventi musicali più attesi dell'anno.

Anche dalle star! Che non aspettano occasione migliore per poter dare libero sfogo allo stile hippie che c'è in loro (e un po' anche in noi, diciamocelo!).





Coachella 2019: i look delle star Kendall Jenner al Revolve Festival

Credits: Getty Images



Sara Sampaio al Revolve Festival

Credits: Splashnews





Kate Bosworth con il marito Michael Polish

Credits: Splashnews





Stella Maxwell al Revolve Festival

Credits: Splashnews



Camila Coelho

Credits: Getty Images

Aimee Song

Credits: Getty Images





Elsa Hosk al Revolve Festival

Credits: Getty Images



Stella Maxwell al Desert Party di Moschino

Courtesy of Press Office



Jasmine Sanders con Jeremy Scott al Desert Party di Moschino

Courtesy of Press Office





Jasmine Sanders al Revolve Festival

Credits: Getty Images



Kiernan Shipka al party di H&M

Credits: Getty Images



Rowan Blanchard al party di H&M

Credits: Getty Images





Shanina Shaik e Jasmine Tookes al Revolve Festival

Credits: Getty Images



Taylor Hill al party di H&M

Credits: Getty Images



Victoria Justice al party di H&M

Credits: Getty Images



Willow Smith

Credits: Getty Images



Da Kendall Jenner a Sara Sampaio, passando per Camila Coelho, Elsa Hosk, Kate Bosworth, Kiernan Shipka: tantissime le celeb paparazzate in questi giorni tra un concerto e l'altro.

Ma non solo. Sono molti infatti anche gli eventi "collaterali" che orbitano intorno al festival: a cominciare dal party organizzato da H&M (che ha realizzato anche una collezione ad hoc come ogni anno), il Revolve Festival e il Desert Party di Moschino per il lancio della capsule “Moschino x The Sims”.

