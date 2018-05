Il 71esimo Festival di Cannes è iniziato: scoprite ogni sera i look delle star sul tappeto rosso



La 71esima edizione di uno dei festival cinematografici più importanti è iniziata. A Cannes 2018 arrivano le celeb e con loro degli abiti da sogno, pronti per il red carpet.



Questa edizione è stata battezzata come "Festival del cambiamento" da molti media: è la prima dopo il caso Weinstein, ha come presidentessa della giuria Cate Blanchett (affiancata da altre 4 star planetarie) e... vede i selfie proibiti sul tappeto rosso. Ci sarà anche qualche novità in fatto di look? No, niente diktat al momento ma solo tanta, classica, eleganza. Almeno per la prima serata, quella inaugurale.



Scoprite insieme a noi chi ha vestito chi e, a seguire, uno speciale focus sulle vere stelle di questo Festival:

i gioielli.





Festival di Cannes 2018: il red carpet Javier Bardem e Penelope Cruz con un abito vintage CHANEL.



Julianne Moore in GIVENCHY COUTURE.



Cate Blanchett in ARMANI PRIVÉ.





Lea Seydoux in LOUIS VUITTON.



Kristen Stewart in CHANEL.



Khadja Nin



Chiara Mastroianni in SAINT LAURENT.



Isabelle Adjani



Chloe Sevigny in CHANEL HAUTE COUTURE.





Georgia May Jagger in TWINSET, gioielli CHOPARD.



Ursula Corbero



Romee Strijd in ALBERTA FERRETTI.





Fan Bingbing in ALI KAROUI, gioielli DE BEERS.



Frederique Bel



Geraldine Nakache



Alice Taglioni

Chantel Jeffries

Shy'm



Li Yuchun in GUCCI.



Lolita Chammah



Tallia Storm in MARCO & MARIA, gioielli APM MONACO.



Araya Hargate in ZUHAIR MURAD.



Cecile de France





Elena Lenina



DETTAGLI BRILLANTI



Focus sui gioielli: la passerella di Cannes è da sempre ricca di preziosi, collier, orecchini, anelli e molto altro ancora. Guardateli da vicino e preparatevi a sognare...







I gioielli di Cannes 2018 Cate Blanchett con dei maxi orecchini



Pietre rosse per Penelope Cruz



Stelle all'orecchio di Lea Seydoux.





Collie e orecchini per Camila Coehlo



Zoom sugli anelli di Camila Coehlo



Una spilla ferma-colletto per Kristen Stewart.





Romee Strijd con un collier DE GRISOGONO.



Ursula Corbero, star de La Casa di Carta, con un earcuff molto semplice.



Araya Hargate con bracciale e anello.





Barbar Meierattends con maxi orecchini lucenti.



Tallia Storm con orecchini di diamanti APM MONACO.



