Scopriamo insieme gli abiti e i look scelti dalle celeb sul red carpet degli AMA 2018



Ieri il Microsoft Theatre di Los Angeles ha ospitato gli American Music Awards 2018, uno degli eventi musicali più attesi dell'anno.

Non solo per la musica vera e propria, che ha visto il trionfo di Taylor Swift con ben 4 statuette (tra cui l'ambito premio di "Artist of the Year") e della giovanissima collega Camila Cabello premiata come "New Artist of the Year".

Ma anche per il ricco red carpet della serata, naturalmente. Le celeb infatti non si sono tirate indietro e hanno indossato per l'occasione i loro abiti più cool.

Da Taylor appunto, in versione sparkling con minidress e stivali di paillettes di Balmain, a Camila avvolta nel romantico gown dress di tulle cipria di Armani Privé.

Da Amber Heard nello strapless dallo spacco vertiginoso firmato Ralph & Russo a Dua Lipa in total white Giambattista Valli. Fino a una Cardi B super floreale in Dolce & Gabbana.

Ecco una carrellata dei look più belli degli AMA 2018!

American Music Awards 2018: il red carpet Vanessa Hudgens in CUSHNIE.

Credits: Splashnews

Dua Lipa in GIAMBATTISTA VALLI.

Credits: Splashnews

Camila Cabello in ARMANI PRIVÈ.

Credits: Splashnews





Amandla Stenberg in jeans e blazer RALPH LAUREN.



Credits: Splashnews

Amber Heard in RALPH & RUSSO.

Credits: Splashnews

Cardi B in DOLCE & GABBANA.

Credits: Splashnews



Taylor Swift in BALMAIN.

Credits: Splashnews



Tyra Banks con una camicia di CAROLINE CONSTAS e gonna GUCCI.

Credits: Splashnews



Cobie Smulders in VIVETTA.

Credits: Splashnews





Leighton Meester in SONIA RYKIEL.

Credits: Splashnews





Heidi Klum in JULIEN MCDONALD.

Credits: Splashnews

Rita Ora in GIAMBATTISTA VALLI.

Credits: Splashnews



Jennifer Lopez in GEORGES CHAKRA.



Credits: Splashnews

Carrie Underwood in STEVEN KHALI.

Credits: Splashnews

/ 14 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...