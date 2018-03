La neo "Sig.ra Fassbender" torna sul grande schermo con il prequel di Tomb Raider. Ma canotte e shorts a parte, lo stile di Alicia è super chic e ve lo dimostreremo.

Prepratevi Lara Croft è tornata! Ma dimenticate l'eroina con il volto e le movenze scattanti di Angelina Jolie, la nuova interprete dell'archeologa nata dal videogame Tomb Raider ha cambiato decisamente registro. Nei suoi panni ora c'è ora, Alicia Vikander, Premio Oscar per The Danish Girl nel 2016 e, da qualche mese, moglie del bellissimo Michale Fassbender.

La giovane attrice svedese, nata a Göteborg nel 1988, ha velocemente scalato le vette di Hollywood con il suo talento e la sua bellezza sofisticata e delicata: viso armonioso, occhioni da cerbiatta e un fisico minuto, Alicia ha presto sedotto, oltre al bel Michael, questo è chiaro, anche il mondo della moda.

Louis Vuitton, tra i primi a notarne il potenziale, l'ha subito voluta come ambassador e testimonial, oltre a vestirla per la cerimonia degli Oscar con l'iconico abito giallo con cui ha ritirato l'ambita statuetta di Miglior Attrice non Protagonista.

Ma da sempre Alicia ci ha colpite con il suo stile chic ma non eccessivamente modaiolo, composto spesso da look easy e curati che, lo ammettiamo tranquillamente, vorremmo rubarle (oltre al marito ma questa è un'altra storia!).

Abbiamo raccolto i suoi oufit più belli, perfetti da prendere ad esempio:





Il look per la bella stagione? Di sicuro il suo minidress bianco e leggero, con volant delicati sulle maniche è l'ideale. L'abbinamento con i sandali in suede con listini poi è perfetto.

(Credits: Splashnews)





E sempre parlando di primavera, anche il romantico modello dal sapore vintage firmato Erdem è davvero meraviglioso.

(Credits: Splashnews)







Una perfetta mise "army style"? La sua: camicia binaca, pantaloni skinny, giacca con bottoni e scarponcini.

(Credits: Getty Images)





La "combo" chic per l'ufficio? Seguite il suo esempio con questo look composto da blusa e pantaloni a vita alta. Infine, il tocco modaiolo, sono le décolleté in suede con tacco grosso.

(Credits: Splashnews)





Le righe sono un must, lo sappiamo bene! E come le indossa lei, in versione abito longuette, l'effetto è trés chic!

(Credits: Splashnews)







Altra stampa, altra corsa: questa volta i protagonisti sono i pois della gonna asimmetrica, abbinata alla semplice t-shirt nera a maniche lunghe e sandali infradito in pelle.

(Credits: Splashnews)





I pezzi must per un look bon ton? Alicia insegna: camicia con colletto e fiocco al collo, longuette e t-bar.





(Credits: Getty Images)





Uno dei "trucchi" di Alicia? Sfoggiare le spalle con abiti off-schouder! Come questo giallo di Louis Vuitton.

(Credits: Splashnews)









E con il freddo? L'alleato giusto è un coat grigio sartoriale da indossare anche sopra all'abito romantico.

(Credits: Splashnews)







Il minimaliso è noioso? Tutt'altro! Un abito dale linee pulite ed essenziali è perfetto per valorizzare la bellezza sofisticata di Alicia!

(Credits: Getty Images)