Madrina della 76esima Mostra del Cinema, l'attrice ha fatto la consueta passerella in Laguna con due outfit firmati Armani.



Ci siamo: stasera, 28 agosto, prenderà il via la 76esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia!



E come di consueto, tra i primi ad arrivare il Laguna, ieri è sbarcata la Madrina della manifestazione, Alessandra Mastronardi.

L'attrice di origini napoletane, come da rito, è arrivata in motoscafo per il photocall.





Per l'arrivo nella città veneta, Alessandra ha sfoggiato un look della collezione Giorgio Armani Resort 2020 che ci ha immediatamente fatto esclamare "WOW"!

Camicia in raso di seta a righe con bottoni a contrasto e pantaloni ampi con bretelle in pelle, un mix "boysh" da vera standing ovation.

Splendidi anche gli accessori: mini bag bianca e occhiali da sole, sempre di Armani, con décolleté color cuoio dal tacco a spillo.





Ma il bello doveva ancora venire! Infatti per l'usuale photocall sulla spiaggia, la Mastronardi si è cambiata al volo e ci ha stupito con un nuovo look.

Tuta bianca in crêpe di seta con profonda scollatura della collezione Giorgio Armani Fall Winter 2019/20, l'attrice, famosa per serie tv di successo come "I Cesaroni", "L'Allieva" e "I Medici" ha conquistato tutti con la sua bellezza e il suo sorriso.













Insomma, con questi presupposti (e outfit), non possiamo che aspettarci grandi soddisfazioni da questo Festival e da questa Madrina!