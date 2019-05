All'ultimo matrimonio reale, la fidanzata di James Middleton ha sfoggiato un vestito della catena svedese.

A un anno esatto di distanza dal matrimonio di Meghan ed Harry che tanto ci aveva fatto sospirare, e a poco meno da quello di Eugenia di York, in UK è già tempo di un nuovo royal wedding.

Questa volta, ad andare all'altare, è Lady Gabriella Windsor, figlia di Michael di Kent, cugino di primo grado della Regina Elisabetta, che ha preso come marito Thomas Kingston nella St George’s Chapel a Windsor il 18 maggio.





Del matrimonio si è molto parlato nell'ultimo weekend: dal look della sposa, un meraviglioso abito realizzato per lei dal brand italiano Luisa Beccaria, al mistero sull'assenza di Kate Middleton (la Duchessa di Cambridge era impegnata con gli ultimi preparativi del progetto Back to Nature per il Chelsea Flower Show di Londra) e a quella della neo mamma Meghan Markle, i tabloid hanno speso fiumi di inchiostro sull'evento.

Poteva poi non mancare una dettagliata analisi sui look delle invitate? Certo che no!

Dall'outfit di Pippa Middleton firmato Emilia Wickstead a quello boho chic di Lady Amelia Windsor, di "materiale" ce n'è stato parecchio.

Ma a catturare l'attenzione di tutti è stata la new entry Alizee Thevenet, neo fidanzata di James Middleton, il bel fratello di Kate e Pippa.

Alizee ha indossato infatti un abito stampato con un motivo paisley con gonna a pieghe, abbinato a pumps in suede e un delizioso cappello di Maison Michel. E fin qui tutto ok, nulla di particolare, direte voi!

Il dettaglio che ha ha fatto impazzire la Rete però è che il vestito scelto è un modello low cost di H&M del costo di 50 sterline.





Inutile dire che l'abito in questione è andato sold out sul sito inglese di H&M nel giro di un paio di ore!

Chissà se, sull'onda dell'entusiasmo popolare, la catena svedese lo riassortirà... Quel che è certo è che, se così fosse, avremmo tutte trovato il perfetto outfit da matrimonio per il 2019!