Sono state loro a brillare per stile e non solo, sui red carpet di mezzo mondo. Dagli Oscar al MET Gala passando per qualche scatto rubato, scoprite chi c'è nella nostra top 10 del 2022



In chiusura di ogni annata troviamo sempre un bel bilancio finale e, nel nostro caso, l'argomento del quale stiamo per trarre le nostre conclusioni è lo stile. Quello da red carpet, quello concesso ai flash dei paparazzi, quello innato o quello creato a tavolino con qualche stylist o con lo zampino di qualche designer di fama planetaria. Abbiamo passato in rassegna gli eventi e le uscite che hanno fatto più parlare per capire chi sono le 10 celebrities che hanno fatto centro nei nostri cuori con abiti, accessori e outfit che non dimenticheremo e dobbiamo ammettere che non è stato per niente facile.



Il 2022 è stato un anno pieno, l'anno del ritorno: eventi mondani, festival, sfilate zeppe di ospiti e prime cinematografiche hanno riportato in auge volti che non si vedevano da un po' e hanno consacrato nuovi nomi. Rihanna ha dato una nuova forma allo stile pre-maman, non senza le solite polemiche a mezzo social; Jessica Chastain ha sposato cause politiche e, ancora una volta e da manuale, l'estro di Alessandro Michele. Accanto a loro tanti nomi che sono ormai sinonimo di stile eccelso e delle new entry di cui sentiremo parlare a lungo.



Scoprite chi sono le dieci celebrities meglio vestite del 2022, e che meritano il titolo di style icon dell'anno appena trascorso.





10. Hailey Bieber





Iniziamo da lei, Hailey Bieber, al decimo posto della nostra classifica. "It-girl", per dirla come si diceva una volta, amatissima e copiatissima da diversi anni, negli ultimi dodici mesi ha sfoggiato dei look che hanno avuto grande successo. Merito della sua nuova stylist Karla Welch, già al lavoro sui look del marito Justin, che le ha permesso di regalarci un nuovo trend a ogni uscita pubblica. Non solo red carpet ed eventi mondani per i quali Hailey veste i panni di ambassador per Saint Laurent (altro grand colpo messo a segno in questo 2022): sono innumerevoli le foto "off-duty", al caffè o alla pompa di benzina, che le sono valse l'appellativo di fashion icon. E pazienza se non ci è nata, ma diventata, grazie allo zampino di una professionista.



In apertura Hailey Bieber in Saint Laurent.

Sopra da sinistra: Hailery Bieber con maxi coat Saint Laurent e borsa Bottega Veneta - Total look Saint Laurent - Al MET Gala con un total look Saint Laurent. Credits: Getty Images





9. Simone Ashley





La seconda stagione di Bridgerton che l'ha vista nel ruolo della protagonista ha contribuito a renderla una delle celebrities più presenti sui red carpet internazionali. E anche una delle più amate. Simone Ashley ci è piaciuta per la sua versatilità, per l'appeal sensuale ma pulito delle silhouette che ama indossare. Abiti dalla linea dritta, con spalline sottili, giochi di texture e applicazioni iper femminili che non celano però il carattere determinato che le leggiamo nello sguardo. Simone ha ben più stoffa della modista.



In alto: in Valentino.

Sopra da sinistra: al MET Gala in Moschino - Total look Jacquemus - Con un abito e stola di piume 16Arlington. Credits: Getty Images





8. Kate Middleton





Tirare in ballo i Royals crea sempre grande dibattito, soprattutto in questo periodo. Ma dimentichiamo le faide familiari e concentriamoci sul look di colei che sembra creata alla perfezione la Corona. Per Kate Middleton, o meglio Catherine principessa del Galles, questo è stato un anno a dir poco brillante in termini di guardaroba. In lungo o in tailleur, in total look cammello o in nero, vestita a lutto: l'abbiamo vista in tanti modi e in ogni occasione ha fatto centro. Soprattutto in una delle ultime comparse, in verde green screen (a noleggio) con il chocker di smeraldi appartenuto a Lady Diana.



In alto Kate Middleton con un look cammello.

Sopra da sinistra: con un abito verde di Solace London - In jenny Packham - Un look da giorno nei toni del bordeaux con borsa a mano Chanel abbinata. Credits: Getty Images



Non solo look belli da vedere, ma anche da raccontare perché studiati con logica e con uno sguardo alla contemporaneità. Un esempio? Ancora una volta la Principessa ha mostrato il suo lato versatile e a suo modo sostenibile: indossare lo stesso capo più volte è per lei un'abitudine che, come ha mostrato con una splendida giacca Chanel dal colore blu elettrico riproposta più volte in un paio di mesi, è degna di una vera regina. Di stile, e non solo.



Qui sopra da sinistra: Kate Middleton in ottobre e, a destra, durante una partita di basket a Boston, nel mese di dicembre. Stessa giacca Chanel, diversi look. Credits: Getty Images





7. Naomi Campbell





Qualcuno direbbe "a volte ritornano", noi diciamo che le icone non se ne vanno. E Naomi Campbell, volto e corpo che hanno fatto la storia della moda, non è mai passata di moda. Negli ultimi 12 mesi, non paga di aver scritto alcune delle pagine più prestigiose del fashion system, l'abbiamo ammirata al massimo del glamour. Ai photocall delle principali sfilate come sui red carpet degli eventi più importanti, tutti i flash sono stati per lei e per i suoi look mai scontati, sempre ricercati, firmati dai migliori designer. Tisci, Chiuri, Piccioli: il magico trio che ha consacrato ancora una volta Naomi nell'Olimpo delle più stilose.



In alto: Naomi Campbell in total look Burberry.

Sopra da sinistra: in Valentino - con un total look Dior - A Cannes con un abito Valentino. Credits: Getty Images







6. Rihanna





Dopo un lungo periodo lontana dalle scene, Rihanna è tornata sotto i flash proprio nel momento meno aspettato. Il periodo della gravidanza è stato per lei ricco di eventi, novità e di look che non dimenticheremo. Outfit brandizzati, da Dior a Gucci (che l'hanno avuta in front row durante le sfilate) che hanno ridisegnato il concetto, e il preconcetto, dello stile pre-maman. Trasparenze, jeans a vita bassa, top e ovviamente pancia a vista nel ruolo di assoluta protagonista.



In alto con un total look The Attico.

Sopra da sinistra: in Dior - in Gucci - in Coperni. Credits: Getty Images





5. Sydney Sweeney





Una delle rivelazioni dell'anno è stata Sydney Sweeney. La protagonista di Euphoria e The White Lotus si è portata a casa un 2022 a dir poco fortunato. Complice il suo ruolo di testimonial per Miu Miu e le sue apparizioni sempre memorabili, inclusa la micro gonna degli MTV Movie Awards che ci ha riportato nei primi 2000, con Britney, Christina e la voglia di avere ancora l'età dei personaggi che interpreta a Hollywood.



Da sinistra: agli MTV Movie Awards in Miu Miu - agli Emmy in Oscar de La Renta - Al party degli Oscar, in Miu Miu. Credits: Getty Images





4. Jessica Chastain





Le dive non esistono più. O forse sì, ma vanno al passo con i tempi, capitanate da Jessica Chastain: una bellezza che evoca il cinema hollywoodiano del secolo scorso ma una straordinaria modernità dettata dalla scelta di un brand-partner che la sa valorizzare e rendere unica (Gucci) e da un ruolo attivo davanti ai flash. Di rilievo la sua uscita pubblica con la t-shirt con stampato il nome di Mahsa Amini, a sostegno delle donne iraniane.



Da sinistra: con la t-shirt in nome di Mahsa amini - Due red carpet in Gucci. Credits: Getty Images





3. Anne Hathaway





Dopo un periodo lontano dai flash, questo è stato sicuramente il suo anno. Anne Hathaway è tornata protagonista indiscussa dei red carpet e dei photocall dei principali eventi e lo ha fatto in grande stile, forte dei suoi accordi da ambassador con brand come Bulgari e Valentino, che l'hanno fatta brillare come mai prima d'ora. Ma non solo: anche nelle occasioni si mondane ma meno glam, come una match agli US Open, Anne ha mostrato un forte senso dello stile con una camicia annodata, una gonna satin e un paio di sabot. Un posto sul podio se lo merita eccome.



Da sinistra: due look Valentino - Un look da giorno per gli Us Open.

Credits: Getty Images





2. Iris Law





Se avessimo vent'anni oggi sicuramente lei sarebbe tra le nostre icone di riferimento. Iris Law, modella e attrice, ha lasciato un segno a ogni sua apparizione. Elementi giocosi o serie rivisitazioni di completi maschili, fino al red carpet in un vero abito a sirena firmato Moschino. Nell'ultimo anno l'abbiamo tenuta d'occhio (e con noi brand come Prada, Dior e Moschino) e, sicuramente, continueremo a farlo per molto tempo ancora.



Da sinistra: un look giacca e minigonna - In Moschino al MET Gala - In Dior. Credits: Getty Images





1. Zendaya





In definitiva, la regina del 2022 è stata lei, Zendaya. La star di Euphoria e Dune è un nome noto da parecchio, a Hollywood ci è praticamente cresciuta, ma mai come in questi ultimi 12 mesi l'abbiamo vista così connessa all'immaginario della moda contemporanea. Volto di Valentino, l'abbiamo vista interpretare tanti ruoli sul tappeto rosso e sui photocall di mezzo mondo. E per noi ogni ruolo, pardon look, le sarebbe valso un ulteriore premio.



Da sinistra: agli Emmy e agli Oscar in Maison Valentino. Credits: Getty Images