Nel film di Netflix Purple Hearts Sofia Carson è la protagonista di un’intensa storia d’amore e musica. «Le canzoni», dice a Grazia la popstar e attrice, «hanno il potere di unire. E io le uso per ispirare tutte le giovani che vogliono sentirsi ascoltate e comprese»

“Non possono fermarti/ tu sei inarrestabile”. Non sono solo parole quelle che canta l’attrice e cantante Sofia Carson, 29 anni, interpretando il brano Applause scritto dal premio Oscar Diane Warren.

Sono parole che pensa e che restituiscono appieno il suo sentire. Me lo dice al Taormina Film Festival. A pochi passi da noi, sua madre, la colombiana Laura Char Carson, le sta facendo un video, che posterà a breve sui suoi social, dove la seguono 16,7 milioni di persone.

Sofia è davvero inarrestabile mentre mi parla con grinta dei suoi nuovi progetti: il film corale tutto al femminile Tell it Like a Woman e il film Netflix Purple Hearts, di cui è protagonista, produttrice e autrice della colonna sonora.

È sempre stata una ragazza determinata e combattiva?

«Sin da piccola. Lo devo a mia madre: ha cresciuto me e mia sorella Paulina insegnandoci a batterci contro le ingiustizie e a credere che nulla è impossibile. Siamo donne, siamo inarrestabili e non dobbiamo avere paura».

Continua a leggere l'intervista a Sofia Carson sul numero di Grazia ora in edicola.