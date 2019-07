Sabato 27 luglio 2019 Castell'Arquato (PC) celebrerà il centenario della morte di Luigi Illica, librettista e drammaturgo, con uno straordinario Gala d'Opera. Nell’ambito delle serata sarà assegnato il XXXI Premio Luigi Illica a insigni personalità dell’opera e della cultura

Soldato, giornalista liberale e repubblicano, duellista, amante delle belle donne e del buon vino: queste sono solo alcune delle tante identità di Luigi Illica, librettista e drammaturgo che Castell’Arquato torna a celebrare a cento anni dalla morte con la sesta edizione del Festival dedicato al suo figlio più illustre.



Librettista dei grandi operisti quali Giacomo Puccini, Pietro Mascagni, Umberto Giordano, ha realizzato con loro i più celebri titoli del melodramma da Tosca a La bohème, da Madama Butterfly a Andrea Chénier.



A questo repertorio amatissimo sarà dedicato il Gala d’Opera, che si terrà sabato 27 luglio 2019 alle ore 21, nella magnifica cornice delle piazza monumentale di Castell’Arquato. Nel Gala si alterneranno famosi nomi delle lirica e giovani professionisti che già vantano un traiettoria internazionale.



Tra i grandi nomi premiati nelle passate edizioni del Premio Illica si annoverano Riccardo Muti, Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Franco Zeffirelli e, recentemente, Leo Nucci.



La massima onorificenza che il Premio Illica conferisce solo eccezionalmente, l’Illica d’oro, è stato assegnato in questa edizione 2019 al Premio Oscar Ennio Morricone, il più famoso e prolifico compositore di colonne sonore degli ultimi 60 anni e creatore anche di molte musiche assolute.



Il Premio Illica va a Philippe Daverio, insigne storico dell’arte, amministratore culturale e amatissimo divulgatore culturale televisivo e a Marco Tutino, il più affermato compositore d’opera italiana del dopoguerra.



I cantanti lirici che ricevono il riconoscimento quest’anno sono: Aprile Millo, soprano, per un ventennio la “Regina” indiscussa del Metropolitan Opera di New York, Stefano Secco, uno dei tenori italiani di maggiore successo internazionale e Lucio Gallo, grande interprete sia di Mozart che dei ruoli pucciniani e del ‘900.



I cantanti premiati, insieme al noto mezzosoprano Sarah M.Punga, condividono il palco del Gala con voci emergenti: i soprani Maria Luisa Malfatti e Chiara Mogini, il tenore egiziano Ragaa El Din, il tenore spagnolo Facundo Munoz e il baritono italiano Jaime Eduardo Pialli.



Sergio Alapont, noto direttore d’orchestra spagnolo dirige l'Orchestra I Musici di Parma in una serata che alterna le arie e duetti più popolari di Puccini, Verdi, Bizet e Giordano alle canzoni di Nino Rota e Riz Ortolani dai film più amati del grande Premio Illica appena scomparso, Franco Zeffirelli, Romeo and Juliet e Fratello Sole, Sorella Luna.



La direzione artistica è affidata alla regista e scrittrice Vivien Hewitt, grande esperta di Puccini e nome legato ai grandi teatri di tutto il mondo.



Presentatore del Gala è Paolo Zoppi, musicologo e direttore artistico del Club dei 27 di Parma.



Nell’ambito del Festival si inseriscono anche due eventi collaterali.



Mercoledì 24 luglio in Piazza del Municipio alle ore 21 si terrà il Concerto Lirico "Omaggio a Illica e Puccini" dei giovani cantanti americani e canadesi dell'Accademia Operavision Millo - Vetere in collaborazione con la Renata Tebaldi Fondazione Museo di Busseto (ingresso gratuito)



Giovedì 25 luglio presso la Biblioteca Comunale, in Piazza del Municipio, alle ore 18, Massimo Baucia, Conservatore del Fondo Antico della Biblioteca Passerini Landi di Piacenza, terrà l’incontro “Lettera ad Illica” (ingresso gratuito).



La manifestazione è organizzata dal Comune di Castell’Arquato con la collaborazione della Pro Loco e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Regione Emilia Romagna il patrocinio di Provincia di Piacenza e il sostegno di Reale Mutua Assicurazioni.



Media partner dell’evento INTERNI, il magazine di interiors e contemporary design del Gruppo Mondadori.



VI Festival Illica - Gala d'Opera e XXXI Premio Luigi Illica

Piazza del Municipio Castell’Arquato (Piacenza) Sabato 27 luglio ore 21.00



Per prenotazioni: biglietteria.castellarquato@gmail.com