Un evento per approfondire il presente e il futuro del fenomeno influencer

Gli influencer hanno un ruolo sempre più importante per la comunicazione delle aziende, dalle PMI alle multinazionali. Non si tratta di una moda passeggera, ma una tendenza dettata dal bisogno dei consumatori di avere un contatto diretto con persone che rispettano e di cui si fidano.



Gli influencer diventano così dei veri e propri media.





Con l'evento “People are Media: il fenomeno dell’influencer marketing” l’obiettivo è approfondire il presente e il futuro di questo mondo insieme ad alcuni dei suoi protagonisti: influencer, aziende, piattaforme tecnologiche, talent manager e content creator.



Parteciperanno, tra gli altri, gli influencer Giulia Valentina, Eleonora Rubaltelli, Simone Bramante e, come special guest, i The Show e i The jackal.



L’appuntamento è in programma lunedì 27 maggio, alle ore 17.00, presso l’Auditorium Gio Ponti di Assolombarda, in via Pantano 9, Milano.





Conduce: Riccardo Luna



Con gli influencer:

Giulia Valentina

Eleonora Rubaltelli

Simone Bramante



Intervengono:



Isabella Panizza, Head of Communications Digital Hub Enel

Alessio Gianni, Digital & Content Marketing, Global Director Barilla

Andrea Santagata, Chief Innovation Officer Gruppo Mondadori

Vincenzo Cosenza, Head of Marketing Buzzoole

Marco Marranini, COO Europe Open Influence

Stefano Russo, Head of Social Content Ratings Italy Nielsen

Alessandro Timpanaro, Creative Director Collater.al

Francesca Papa, Executive Strategist Show Reel Media Group

Lorenzo Thione, CEO The Social Edge

Alessandro Vercellotti, Avvocato del Digitale

Jacopo Morini, Direttore Creativo Armando Testa



Special Guest:

The Show

The Jackal

La partecipazione è libera, previa compilazione del form di registrazione al presente link.