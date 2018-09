In Celebrating - Made In Grazia vi troverete tutta la passione che ci contraddistingue e fa sì che siamo giovani dal 1938

Miei amatissimi lettrici e lettori, quando si festeggia un compleanno importante di solito si tende all’autocelebrazione.

Grazia compie 80 anni, ha attraversato due secoli di attualità e moda, espresso opinioni forti, è passata dalle nonne, alle figlie, alle nipoti. Possiamo scrivere, senza esagerazioni, che celebrarla è testimoniare un pezzo di storia italiana.

Eppure, quando abbiamo deciso di dare alle stampe un numero da collezione per questo anniversario rilevante, abbiamo pensato come sempre al presente.

Grazia è un settimanale che non guarda indietro, però fa del passato e della memoria uno degli strumenti per interpretare meglio l’ora e il qui. Così sarà anche in questa edizione speciale che troverete dal 18 settembre nelle edicole e in selezionate librerie italiane e internazionali con il nome di Celebrating - Made in Grazia.

Ho voluto che fosse un tributo al nostro talento, pubblicando storie di italiani straordinari raccontati e fotografati da grandi autori ed eccezionali fotografi e allo stesso tempo leggerete importanti firme italiane raccontare il genio internazionale o guardare con occhio inedito alle evoluzioni del nostro Paese.

È nata così questa nostra nuova creatura, dove troverete racconti emozionanti, interviste intime ed esclusive, analisi approfondite, immagini di grande valore, una moda sofisticata e visionaria.

Non vi anticipo chi siano i personaggi rappresentati, quali le storie narrate e i sogni di stile, ma vi confido il carico di amore e passione che ha accompagnato la nascita di Celebrating - Made in Grazia.

È stato un laboratorio di idee, un lavoro di squadra dove gli autori e i personaggi narrati si sono sentiti parte di un obiettivo comune, percependo questo nuovo volume come loro, condividendo anche il compleanno come se fosse il proprio.

E io spero che voi, adorati lettrici e lettori, scoprendo questa nuova pubblicazione percepiate l’amore pulsante nelle sue pagine, la dedizione per questo lavoro che ci contraddistingue, il rispetto per voi che ci leggete e siete parte di noi. Ogni vostra emozione conta, ogni vostro intervento, pensiero. Aspetto di sapere che cosa ne pensate, se vi ha acceso la fantasia, se ha esaurito le vostre curiosità.





Noi ci siamo divertiti nel farlo, come solo la creatività fa sentire chi lavora a un progetto nuovo. Questo mese di settembre segna il nostro compleanno speciale, ma vi rinnoviamo la promessa che dall’inizio dell’anno avete trovato accanto al nome della testa: Young since 1938, giovane dal 1938. Giovane come può esserlo un giornale che mantiene intatta, anzi accresciuta, la curiosità verso il mondo in cui viviamo. Giovane come chi crede nelle infinite possibilità della carta stampata ma anche del web e ha sempre inglobato, mai escluso, il mondo delle blogger.

Giovane come le 20 edizioni che siamo nel pianeta, dall’Italia alla Gran Bretagna, alla Francia, alla Cina, alla Russia, all’Australia. Ma soprattutto giovane come voi, non importa che abbiate dieci anni o 90 anni.

Siete voi la nostra linfa vitale, la nostra giovinezza e siete voi che in realtà celebriamo. Grazie, lettrici e lettori. Noi vi amiamo.