Ha iniziato a scrivere dopo la prima gravidanza, perché era stanca di ascoltare consigli di amiche e altre mamme

Ironica per natura e appassionata di moda per vocazione, Enrica Alessi, 42 anni, di Sassuolo (Modena), è una fashion blogger seguitissima sul suo cremblog.it e ha una rubrica su Grazia.it dal titolo Storie di ordinaria follia.



Il 25 giugno arriva il suo primo romanzo, Prêt-à-bébé (Piemme), un divertente diario sul diventare madri restando se stesse.



Quanto c’è della sua esperienza personale?

«Molto. Dopo la nascita di Emma e Carola sentivo l’esigenza di raccontare ciò che la gente ti dice in gravidanza. Spesso ti mandano in confusione».



Perché scrivere quando lei ha successo sul web?

«È un sogno che si avvera. Amo aiutare le donne e sono felice quando mi chiedono consigli sulle tendenze dei look, ma spero di essere utile anche come neomamma». (A.E.)



PRÊT-À-BÉBÉ, di Enrica Alessi (Piemme), dal 25 giugno.