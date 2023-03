Scoprite che cosa vi attende nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app



l nuovo numero di Grazia è già in edicola e app. La star di copertina è Lili Reinhart. L’attrice, protagonista della serie di culto Riverdale, è stata premiata come volto del cinema del futuro. Eppure, nonostante il successo, ha dovuto superare molte difficoltà. Nell'intervista con Grazia racconta la sua lotta contro la depressione, che le fu diagnosticata a 14 anni, e contro il disturbo da dismorfismo che porta a soffrire per alcune caratteristiche fisiche percepite in maniera distorta. È diventata così la paladina delle battaglie per la salute mentale e per l’accettazione dei diversi tipi di bellezza. Nell’intervista con Grazia spiega perché la sua storia potrà aiutare ogni ragazza che non si vuole bene. E nel servizio fotografico, ispirato al Grande Gatsby, posa con uno stile da diva in una villa di Hollywood dal fascino glamour e rétro.

Nelle pagine di attualità parliamo di gestazione per altri. Ora che l’argomento è molto discusso spieghiamo che cosa sia esattamente, perché è vietata nel nostro Paese e perché la si vuole rendere reati universale. Scriviamo dove la gravidanza per altri è consentita, chi vi fa ricorso e quali clausole contrattuali regolino nel dettaglio la vita delle donne disposte a dare un neonato a chi non può averlo.

Mettiamo poi a confronto le idee della presidente del Consiglio Giorgia Meloni e della neo segretaria del PD Elly Schlein su immigrazione, diritti, lavoro, tasse, aborto, gravidanza per altri, cannabis. Perché, per la prima volta, due donne stanno plasmando il futuro del nostro Paese.

Intervistiamo l’ex calciatore David Beckham. Con Grazia parla della famiglia e della scelta di schierarsi dalla parte del popolo ucraino. L’attrice Eva Green, Milady nel film I tre Moschettieri, racconta che cosa significhi per lei interpretare spesso il ruolo della femme fatale. Con la conduttrice e showgirl Valeria Marini, che torna in tv, parliamo del figlio che ancora desidera e, dopo le delusioni, del sogno di incontrare l’amore assoluto.

Grazia vi guida tra le strategie beauty della primavera con i sieri più potenti per il viso, i ritocchi invisibili, le idee per il trucco e per i capelli. Mentre la moda è chic e ribelle per chi vuole osare.