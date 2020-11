Ci siamo! Da domani arriverà in edicola il numero di GRAZIA con Laura Pausini come direttrice ospite.

E saranno due le copertine che vi anticipiamo qui e raccontano le due anime di Laura: quella angelica e quella rock.

Il progetto è nato da un'idea precisa della popstar: raccontare l'unicità. Per lei unicità è realizzare la «libertà di essere se stessi».

Scoprite da domani la lunga intervista intima che Laura ha rilasciato alla direttrice di Grazia, Silvia Grilli, la conversazione che Pausini ha avuto con un'icona come Sophia Loren (che poi, scoprirete, non ama farsi chiamare così).

Laura ha coinvolto in questo numero straordinario molte persone speciali che ha incontrato nella sua vita come Mika, Bebe Vio, Ambra Angiolini o che l'hanno ispirata, come Greta Thunberg, e tante uniche nella loro quotidianità.

Come i genitori, i lavoratori della musica, gli scienziati, gli infermieri, le donne che trovano il coraggio di denunciare i loro aguzzini.

Ognuno di noi ha dentro di sé la bellezza e la forza della propria differenza. Ecco perché questo numero parla di ognuno di voi. Non perdete le due copertine da collezione!

Vi aspettiamo da domani in edicola e su app.