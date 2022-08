Ecco cosa vi attende sul nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola

Il nuovo numero di Grazia è già in edicola e su app. Star in copertina questa settimana è La Rappresentante di Lista, il duo formato da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina che ha conquistato l’Italia con l’inno pop e ribelle “Ciao Ciao”. Lei da bambina giocava a cantare come Mina. Lui si è tolto il camice di medico e ha seguito la passione per la musica.

E in questa estate che li vede in tour, raccontano a Grazia il segreto del loro legame unico: la voglia di rompere gli schemi e mostrare tutte le facce della libertà. Per Grazia posano per un servizio fotografico glamour e ironico, tra fantasie barocche e colori accesi.

Intervista @monbogmondadori Foto @mattia_guolo Styling @mrlollo Trucco e pettinature @stephanieglitter Look @Prada