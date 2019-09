Continua la partnership tra Rolex e lo Yacht Club Costa Smeralda (YCCS). Un legame forte e profondo basato su una comune filosofia, una forte passione, prestigio e professionalità

La Maxi Yacht Rolex Cup, organizzata dallo Yacht Club Costa Smeralda, costituisce uno dei momenti clou della stagione velica nel Mediterraneo.

In un panorama unico, quello della Costa Smeralda, una sontuosa flotta di Maxi converge ogni settembre verso lo YCCS di Porto Cervo per cimentarsi in una settimana di avvincenti competizioni nelle acque della Sardegna.

La regata chiama a raccolta i migliori skipper e i migliori equipaggi a bordo delle barche più moderne e potenti del momento. Rolex è partner della regata dal 1985.

Quest’anno, dall’1 al 7 settembre, si è festeggiata la 30a edizione dell’evento, che ha compreso il celebre Rolex Maxi 72 World Championship.





La prima Maxi Yacht Rolex Cup si tenne in Sardegna nel 1980, con il nome di Maxi World Championship. Nata per volontà dello Yacht Club Costa Smeralda e del suo Presidente, l’Aga Khan, oggi questa regata è uno degli appuntamenti più attesi dell’anno.

Rolex è entusiasta di rinnovare questa speciale collaborazione il prossimo settembre e attende con grande interesse gli sviluppi dell’iniziativa One Ocean, un progetto promosso dallo YCCS che coinvolge profondamente ogni partecipante alla vita di mare.