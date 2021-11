Il modello iconico degli Anni 90 dei Levi’s 501 dalla vestibilità comoda e rilassata torna alla ribalta in una nuova versione. In queste foto esclusive la top model Hailey Bieber lo indossa in anteprima

Ciascuno ha una storia da raccontare sui suoi jeans Levi’s 501, che, vicini a festeggiare i 150 anni, non sono mai stati così attuali.

Il modello nasce nel 1873, percorre la storia della moda e della società e lascia un segno indelebile, sempre uguale e sempre diverso, a seconda di chi lo ha indossato e interpretato.

Per scrivere un nuovo capitolo della storia del suo capo più celebre, Levi’s ne ha realizzata una nuova versione ispirata ai look degli Anni 90 e ha invitato la modella Hailey Bieber, nata nel 1996, a interpretare la sua versione attraverso le immagini che Grazia pubblica in esclusiva in queste pagine.

«Adoro l’idea di poter rivivere l’epoca in cui sono nata», dice, «e immergermi nelle sue atmosfere: l’estetica delle foto, i film, la moda di quegli anni per me sono super affascinanti e una continua fonte di ispirazione». Nel servizio fotografico la modella indossa in anteprima il modello 501 90s che sarà lanciato per la primavera-estate 2022; il taglio è quello dei classici 501, ma la silhouette è ammorbidita, sia sui fianchi sia sulla gamba, e rievoca i volumi e lo stile rilassato di tre decadi fa.

«Ci siamo lasciati ispirare dal modo in cui le icone degli Anni 90 indossavano i nostri 501», ha spiegato Jill Guenza, vicepresidente del design delle collezioni femminili di Levi’s. «L’attitudine di quei look e la vestibilità sono perfetti ancora oggi, così come i finissaggi e i lavaggi stone-washed. È fantastico dare vita a una collezione che mette d’accordo ispirazione vintage e modernità. Abbiamo creato una serie di capi che non sono solo comodi da indossare, ma colpiscono il cuore, perché ricordano i jeans che tutti abbiamo indossato nei fantastici Anni 90».

La collezione Levi’s 501 90s donna sarà presentata in una serie di lavaggi e finissaggi ispirati a quelli più popolari dell’epoca.

