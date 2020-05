Il Museo Poldi Pezzoli riapre al pubblico dopo 78 giorni grazie al prezioso contributo dell’Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli.

Per favorire la riapertura del Museo Poldi Pezzoli (da lunedì 18 Maggio) e riavvicinare il pubblico dei visitatori dopo l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, l’Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli si è posta un obiettivo ambizioso: offrire a 3.000 persone il biglietto di ingresso a 1€ (anziché 14 euro) e consegnare loro la tessera degli Amici del Museo, valida fino alla fine dell’anno.

Dichiara Aldo Citterio - Presidente degli Amici del Museo Poldi Pezzoli:

«Siamo certi che il nostro progetto avrà successo e che potrà essere un punto di riferimento anche per altre istituzioni museali. Pensiamo in questo modo di raggiungere i seguenti obiettivi: riportare il pubblico nei Musei, far sentire la vicinanza degli AMICI, e creare sinergie con altre realtà culturali».

Inoltre, nei prossimi mesi l’Associazione Amici donerà al Museo una DonationBox by Metadonors, per implementare il lavoro di raccolta fondi con una particolare attenzione alle micro donazioni. Questo nuovo canale di acquisizione donatori permetterà di raccogliere risorse one-off in modalità contact less, senza quindi necessità di contatto fisico e di scambio contante, attraverso un terminale di pagamento sicuro.

Chi sono gli Amici del Museo Poldi Pezzoli

Nata a metà degli anni ’60 per volontà di un gruppo prestigioso di milanesi con lo scopo di sostenere il Museo Poldi Pezzoli in tutte le sue attività artistiche e istituzionali, l’Associazione nel corso degli anni ha promosso diverse iniziative finalizzate a sostenere il patrimonio artistico, diffondere le attività culturali, promuovere la conoscenza, il prestigio e l'alta qualità delle sue raccolte, in Italia e all’estero. Oggi conta un folto numero di aderenti e di sostenitori, benefattori e mecenati, che sono i primi Ambasciatori del Museo.

Nel 2011 ha partecipato al finanziamento della nuova illuminazione a led delle sale del Museo. Nel 2014 ha donato un importante contributo per la realizzazione della Terrazza Pollaiolo. Nel 2016 si è impegnata nella raccolta di fondi per il rinnovamento dell’impianto elettrico e nel 2019 ha sostenuto la realizzazione dell’innovativo sistema di umidificazione del Museo.

L’Associazione ha promosso anche donazioni volte ad arricchire le collezioni del Museo Poldi Pezzoli, come nel caso del “Ritratto in gruppo dei figli di Gian Giacomo Trivulzio” di Giambattista Gigola, del “Cavaliere in nero” di Giovanni Battista Moroni.

Come si diventa Amico del Museo

Il contributo degli Amici è indispensabile per sostenere il Museo Poldi Pezzoli ed è possibile con la sottoscrizione annuale di una quota associativa con le seguenti modalità:

Con paypal e carta di credito sul sito www.amicipoldipezzoli.it;

In contanti, assegno, bancomat, carta di credito in Segreteria;

Con bonifico bancario: Cassa Lombarda - Filiale 100 - Via Manzoni, 14 – 20121 Milano Iban: IT 75 U 03488 01601 000000020238 Intestato a: Associazione Amici del Museo Poldi Pezzoli Causale: Quota associativa + Nome e Cognome dell’iscritto