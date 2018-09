Sul palco ad aprire la serata, la cantante Pixie Lott in Emporio Armani, hair by Davide Andena using Tecni.Art

La cantante Patty Pravo, che ha stregato tutti con il suo brano misterioso e sensuale, Pensiero Stupendo, scritto da Ivano Fossati…

…mentre la soprano Carly Paoli ha momentaneamente fermato il tempo con le sue arie liriche interpretando Almeno tu nell'Universo (qui in abito Giorgio Armani e Crivelli Gioielli. Hair by Manuela Malena using Tecni.Art)

Un momento di grazia e di pura leggerezza con i passi di danza dell’étoile Eleonora Abbagnato (qui in foto insieme a Benjamin Pech)

In nome del made in Italy e del talento, l'attore Alessandro Gassman (in Alexander McQueen) ha ricevuto dal direttore Direttore di Grazia Silvia Grilli (in Tom Ford e gioielli Chopard) un premio speciale per i suoi 30 anni di carriera

Accanto a tanto glam ed eleganza diffusa, spazio anche alla sostenibilità: qui l'artista Michelangelo Pistoletto con la sua opera che riformula il simbolo dell'infinito, realizzata utilizzando esclusivamente copie recuperate del magazine, l'installazione sottolinea una promessa ecosostenibile e ribadisce il ruolo della carta stampata nella società contemporanea: informare e creare pensiero

La conduttrice Victoria Cabello, in Miu Miu, make-up Donatella Ferrari, National Make up Artist Giorgio Armani Beauty, using Neo Nude Fusion Powder

La giornalista Mia Ceran in Giorgio Armani, Makeup Giorgio Armani beauty using Neo Nude Fusion Powder, hair by L'Oréal Pro

La conduttrice Alessia Marcuzzi in Alberta Ferretti e hair by L'Oréal Pro

La conduttrice Filippa Lagerback in Emporio Armani, make-up Donatella Ferrari, National Make up Artist Giorgio Armani Beauty, using Neo Nude Fusion Powder, hair by Claudio Roncoroni using Tecni.Art

Corey Harper e Ireland Basinger-Baldwin, figlia di Kim Basinger e Alec-Baldwin (in abito Gucci, hair by Grazia Cassanelli using Tecni.Art)

Silvia Grilli, Diego Della Valle, presidente di Hogan e Tod’s, e Carla Vanni, direttore di Grazia International Network

Silvia Grilli con la stilista Simonetta Ravizza

Andrea Della Valle di Tod's e la stilista Chiara Boni

La stilista Anna Molinari

Lo stilista Lorenzo Serafini con la stilista Alberta Ferretti

Margherita Maccapani Missoni, Rosita e Ottavio jr Missoni

Matthias Facchini, amministratore delegato di Swinger International con Sara Cavazza, direttore creativo di Genny

Silvia Grilli con Remo Ruffini, presidente e amministratore delegato di Moncler

Un momento della festa con Filippa Lagerbäck, Alessandra Donato di D'Management Group, la top model Nadège (in Kristina Ti), la modella Megan Williams (in Dsquared2), Stefania Castaldi di Elite Collective

Carlo Capasa, presidente della Camera Nazionale della Moda, Carly Paoli, Victoria Cabello, Silvia Grilli. A destra, Marta Brivio Sforza

La nuotatrice Federica Pellegrini

Special guest musicale, Ofenbach, il duo francese che ha conquistato il mondo con la sua musica. Dopo le hit Be Mine (tre Dischi di Platino in Italia), che è stato il brano più suonato dalle radio italiane nel 2017, Katchi (Disco di Platino) e Party, il nuovo singolo è Paradise

La serata è proseguita con il sound di Niki Dj

L'attrice Violante Placido, hair by Massimo Serini using Tecni.Art

La conduttrice Paola Maugeri

Megan Williams, Luciano Bertinelli CEO di Ferragamo Parfums e l’attrice Giulia Bevilacqua

L'attrice Francesca Valtorta

Silvia Grilli con Vittorio Feltri, direttore editoriale di Libero, e Melania Rizzoli, assessore all’Istruzione della Regione Lombardia

Alessandro Costacurta, dirigente sportivo e la conduttrice Martina Colombari in Emilio Pucci

Madalina Ghenea, l'attrice Francesca Valtorta con le pierre Ursula Seelenbacher, Paola Spinetti e Patrizia Biancamano

Uel Camilo, direttore artistico del marchio Uel Camilo, con Sandra Vecchi Berton, sommelier

Ernesto Mauri, amministratore delegato del Gruppo Mondadori, con Carly Paoli

L'attrice Madalina Ghenea in abito Vionnet, gioielli Acqua e gomitolo di Damiani

La showgirl Melissa Satta in Atelier Emé

Giorgio Guidotti, presidente della comunicazione del gruppo Max Mara e Carlo Mengucci, direttore della comunicazione e delle relazioni esterne mondo del Gruppo Aeffe

Le influencer Amaranta Medri e Luna Bonaccorsi

La modella Marica Pellegrinelli in gioielli-Chopard

Marco Achilli, responsabile comunicazione e marketing di Ermanno Scervino e Sara Quarta

Carlo Mandelli, direttore generale Periodici Italia Mondadori con la moglie Francesca Campioli

Esther Viscido, advertising and media planning manager di IBM

Alessandra Regattieri Casadei, Cesare Casadei patron di Casadei e Arianna Casadei, global marketing e communication director del marchio

Lo stilista John Richmond con Mena Marano, amministratore delegato del Gruppo Arav

Silvia Damiani Vice Presidente del gruppo Damiani

La stilista Elisabetta Franchi

La influencer creativa e fotografa di street style Tamu McPherson