Ecco cosa vi attende nel nuovo numero di Grazia

Il nuovo Grazia è già in edicola e app. La star di copertina è

Il nuovo Grazia è già in edicola e app. La star di copertina è Levante. Sguardo grafico e labbra rosse, la cantautrice siciliana, all’anagrafe Claudia Lagona, posa per noi in una villa dal fascino rétro vicino a Varese. Nell’intervista con Grazia, parla di tutte le emozioni che ha affrontato nell’ultimo anno: l’arrivo di sua figlia Alma, lo scorso 13 febbraio, la meraviglia di diventare mamma e la battaglia vinta contro la depressione dopo il parto. Ma parla anche del brano che porterà al Festival di Sanremo e che si intitola Vivo, dell’amore per l’uomo che ha al suo fianco e della sensualità che per lei è un modo di stare al mondo.

Nelle pagine di attualità, facciamo il punto sui primi 100 giorni di governo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Scriviamo degli ostacoli che ha incontrato, delle sfide vinte e di quelle che ancora l’attendono.

Parliamo della cattura del boss Matteo Messina Denaro con Luigi Danelli, lo zio di Nadia Nencioni uccisa a 9 anni nell’attentato del 1993 a Firenze insieme con i genitori e la sorellina. Mentre il capomafia, protetto dall’omertà, per trent’anni ha potuto viaggiare, curarsi e invecchiare, la vita di questa famiglia è stata distrutta e ora si cercano giustizia e verità.

Questa settimana intervistiamo Jennifer Lopez, che torna al cinema nei panni di una futura sposa, parliamo di indipendenza. Perché se è importante sentirsi amata lo è di più, per la star, poter decidere da sola per se stessa.

Scriviamo del “The White Lotus Effect”, ovvero l’impennata di interesse nei confronti della Sicilia, come meta turistica a livello internazionale, scaturita dopo la seconda stagione di The White Lotus, ambientata a Taormina. E intervistiamo la vera star della serie, Jennifer Coolidge che, con il suo ruolo, a 61 anni ha raggiunto il successo.

Nelle pagine di moda trovate le borse, i sandali e gli accessori che saranno i protagonisti dello stile della primavera. Le pagine dedicate alla bellezza si concentrano sulle unghie: dagli smalti alle decorazioni fino ai sieri anti-imperfezioni e i trattamenti.