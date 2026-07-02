Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app.



Tra le protagoniste del numero troviamo Helen Mirren, premiata a Taormina per una carriera che l’ha resa icona del cinema. L’attrice parla alle giovani generazioni e spiega perché la lotta per la parità richiede di non fare sconti a nessuno.

Nel numero un’inchiesta approfondisce il futuro dei social: la Gran Bretagna vieterà TikTok, Instagram e Facebook ai minori di 16 anni. È la risposta giusta? Proviamo a rispondere cercando di capire che cosa farà l’Italia.

Le pagine della moda sono dedicate ai look e agli accessori per le vacanze, con i colori del momento e i contrasti più chic.

Lo speciale viaggi è dedicato a chi vuole partire adesso: mari incontaminati, vette e itinerari per rigenerarsi. Tutto quello che serve per decidere la prossima meta all’ultimo minuto.

Protagonisti della sezione bellezza sono sieri, acque spray, gel, oli e creme: i solari di oggi hanno una consistenza per ogni tipo di pelle. Scopri quella giusta per te.