Ecco che cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app

Il nuovo numero di Grazia è già in edicola e app. La star di copertina è Micaela Ramazzotti.

L’attrice torna in tv con The Good Mothers, la serie già vincitrice di un Orso d’oro al Festival del cinema di Berlino ora in streaming su Disney+, dove interpreta una donna coraggiosa che si ribella alla ’ndrangheta. Nell’intervista con Grazia Micaela parla delle sfide incontrate nella vita e sul set: la periferia romana dov’è cresciuta e da cui è scappata, la tenacia con cui ha lottato per rendersi indipendente, il matrimonio in crisi con il regista Paolo Virzì e la sua prima prova dietro la macchina da presa. E posa per un servizio fotografico luminoso scattato nel verde di Villa Borghese a Roma.

Nelle pagine di attualità l’ex politico Nichi Vendola racconta a Grazia come lui e il marito Eddy Testa siano diventati i padri di Tobia: dal viaggio in California, dove la gravidanza per altri è legale, all’incontro con la donna che ha donato l’ovulo e con quella che ha portato in grembo il piccolo. La ministra della Famiglia Eugenia Roccella spiega perché essere contraria alla maternità surrogata, vietata in Italia con l’unanime accordo di destra e sinistra, voglia dire opporsi alla mercificazione e allo sfruttamento del corpo delle donne. Ma rassicura le famiglie arcobaleno che i diritti dei loro bambini non saranno in pericolo. Indaghiamo con gli esperti sulle applicazioni future e i rischi delle Intelligenze artificiali, i sistemi informatici che simulano il pensiero umano riuscendo a raggiungere in pochi secondi risultati sorprendenti.

Intervistiamo l’attrice, cantante e regista Charlotte Gainsbourg che con Grazia fa un bilancio a cuore aperto della sua vita e delle sue nuove fragilità dopo i 50 anni. L’attrice Antonia Liskova, al fianco di Claudio Amendola nella nuova serie di Il patriarca, parla dell’importanza di mostrare le proprie fragilità.

Il denim è il protagonista della moda di questa settimana. Lo stile più colorato e le sneakers per giocare, sono invece al centro dello Speciale Junior. Grazia ha scelto i capi che questa primavera faranno felici bambine e bambini.

L’ultima tendenza del trucco naturale arriva da TikTok e si chiama “Cloud Skin”, per un effetto opaco e luminoso allo stesso tempo. Come si ottiene? ve lo spieghiamo nelle pagine dedicate alla bellezza.