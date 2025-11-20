Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app

Matilda Lutz è la protagonista del nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app.

L’adolescenza, quando si sentiva sempre insicura. La separazione dei genitori e la paura degli abbandoni. La forza con cui ha ripreso in mano la sua vita per essere la madre di cui suo figlio ha bisogno.

In attesa di vederla in tv nel ruolo di una spericolata copilota di rally, nella serie La Pilote, l’attrice Matilda Lutz parla con Grazia degli ostacoli superati sulla sua strada. E di quando ha capito che solo lei poteva scegliere come essere libera.

Per Grazia posa tra interni ed esterni urbani, mostrando la sua grinta, il suo potere seduttivo e la sua dolcezza.