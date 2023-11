Ecco che cosa vi aspetta sul nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app

Jessica Alba è la protagonista della copertina del nuovo numero di Grazia, in edicola e app da domani. Per noi, l’attrice e imprenditrice, posa in una casa Hollywoodiana del 1923, con abiti da sera e sofisticati look da giorno.

Nell’intervista con Grazia racconta di essere stata un bambina fragile che ha combattuto per tutta l’infanzia contro una grave forma d’asma. Il primo provino, per diventare attrice, superato a 12 anni, è stato la sua rivincita. Da quel momento è diventata una star capace di mantenere tutta la famiglia. “Mia madre ha lasciato il lavoro per accompagnarmi alle audizioni. Il secondo reddito in famiglia, oltre a quello di mio padre, lo portavo io», ricorda.

Un giorno però, alla prima gravidanza, una crisi allergica l’ha costretta a fermarsi suggerendole una nuova sfida: fondare un’azienda di prodotti sostenibili. Oggi la sua compagnia vale miliardi di dollari e lei è un’attrice, una madre e un’imprenditrice felice, orgogliosa di essere un modello di riferimento per tante giovani, «Vedere le donne ai vertici è importante perché spesso le persone non credono di poter raggiungere certe posizioni, se non ne vedono un esempio». Racconta perché, a volte, la migliore cura è non arrendersi: «Siamo noi a dover credere in noi stessi. Mai rinunciare al nostro potere e metterlo nelle mani di altri».

Il 25 novembre è la giornata contro la violenza sulle donne. Ma gli omicidi di tante ragazze e della ventiduenne Giulia Cecchettin per mano del coetaneo Filippo Turetta confermano che c’è una generazione di giovani uomini che vuole il controllo sulla vita delle donne. Nelle pagine di attualità, Grazia ha indagato il fenomeno di questi ragazzi figli di una cultura patriarcale. E riporta le parole della sorella di Giulia, Elena Cecchettin: il suo impegno contro i femminicidi affinché tutte queste morti non siano vane. Il suo appello potrebbe cambiare l’Italia.

Rendere obbligatorio l’ascolto del battito cardiaco del feto prima di abortire è una proposta di legge che sta facendo discutere. Grazia ha raccolto le testimonianze di tre donne che, senza essere state avvertite prima, hanno già vissuto questa esperienza traumatica. Che cosa succede quando un figlio chiede di cambiare identità di genere? A Grazia le mamme e i papà di alcuni adolescenti transessuali raccontano il timore più grande: che il cammino iniziato non corrisponda davvero ai loro bisogni.

Intervistiamo l’attore Jon Hamm, che nella nuova stagione della serie Fargo interpreta un personaggio controverso, ma irresistibile. L’attore Alessio Boni, in tv nei panni del maresciallo Fenoglio, racconta a Grazia, che un uomo cresce solo quando smette di sentirsi invincibile.

Per il suo ritorno sullo schermo Manuela Arcuri interpreta una moglie vittima del marito, che reagisce. Una storia di riscatto che dedica a tutte le vittime di violenza domestica. L’artista poliedrica Andrea Delogu dice che la parità si conquista ogni giorno.

Questa settimana la moda di Grazia si ispira al mondo del pattinaggio. Nelle pagine dedicate alla bellezza abbiamo scelto 12 calendari dell’avvento, uno per ogni segno zodiacale, seguendo i consigli astrali della scrittrice Melissa P. : per scoprire ogni giorno, un prodotto a sorpresa.