ll nuovo numero di Grazia è già in edicola e su app. La star di copertina è Anna Foglietta. L’attrice ha posato per noi rivelando il suo lato più passionale. Al cinema, Foglietta è la protagonista il primo gennaio della commedia a episodi “I migliori giorni”, di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno, un film corale e catartico che sonda l’animo umano nell’affrontare le feste. Per Grazia l’ha intervistata la scrittrice Chiara Gamberale, sua ex compagna di liceo, per scoprire dove nasce la passione assoluta che l’attrice mette in ogni cosa che fa: che si tratti di suo marito Paolo, che le fa ancora salire le farfalle nello stomaco, di recitare a teatro, crescere tre figli o dare vita a un’organizzazione che aiuta i bambini vittime della guerra.

Nelle pagine di attualità Grazia anticipa i personaggi che saranno sotto i riflettori nel 2023 e i grandi temi da affrontare: dalla rivoluzione delle ragazze di Teheran, che sfidano a capo scoperto il regime islamista per la libertà, alla lotta contro i femminicidi nel nostro Paese, dall’Europa alle prese con le conseguenze della guerra in Ucraina, al primo anno di governo di Giorgia Meloni e la corsa all’Oscar di Cate Blanchett.

Dopo gli insulti a Chiara Ferragni in lingerie, i commenti sgradevoli a Jolanda Renga, figlia dell’attrice Ambra Angiolini e le critiche al viso di Ilary Blasy: parliamo di come, sui social e nel mondo reale la misoginia sia più forte dell’accettazione di ogni tipo di fisicità.

Intervistiamo l’attrice Vanessa Paradis che con Grazia parla dell’importanza dell’indipendenza, anche dall’ex Johnny Depp. La cantante Ornella Vanoni, ora in tour, confessa di avere un lato giocoso e infantile che le permette di essere, a 88 anni, sempre libera.

È l’eleganza senza tempo della grande soprano Maria Callas ad ispirare le pagine di moda. La melagrana, da sempre simbolo di prosperità e abbondanza e ora ingrediente principale di bagnoschiuma, creme e balsami, è protagonista della bellezza.

Intervista #ChiaraGamberale Foto @leandroemede Styling @nikcerioni Trucco e pettinature @domenicaricciardi