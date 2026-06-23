La cucina italiana patrimonio dell'umanità tra cultura, eccellenze e nuovi linguaggi del food

Dal 23 giugno è in edicola il nuovo numero di Grazia Food, il magazine di Reworld Media diretto da Silvia Grilli, interamente dedicato alla Cucina Italiana Patrimonio dell’Umanità.

Un numero che celebra la cucina italiana come un patrimonio culturale fatto di tradizioni, convivialità, saperi e gesti quotidiani che si tramandano nel tempo. Una cultura alimentare che non appartiene solo alla tavola, ma all’identità stessa del Paese, riconosciuta dall’UNESCO il 10 dicembre 2025 tra le prime tradizioni nazionali a ottenere tale attestazione, e raccontata qui nelle sue infinite sfumature.

“La cucina italiana è una catena di mani femminili. Le nonne impastavano, le madri impastavano. Quel sapere, trasmesso da generazioni di donne a generazioni di altre donne, è stato da poco iscritto dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità. Ma quando una conoscenza che abbiamo costruito e tramandato diventa cucina professionale, si trasforma in un circolo quasi esclusivamente maschile”, dichiara la direttrice Silvia Grilli. “Questo numero di Grazia Food racconta l'unicità della nostra cucina e la sua influenza nel mondo. Ma vuole anche esaltare le cheffe (al femminile, come rivendica la stellata Chiara Pavan). Vogliamo descrivere la loro eccellenza, tecnica e visione, non solo quanto abbiano resistito alle strutture militari di ristoranti monopolizzati da un unico falso mito: il genio culinario esclusivamente maschile”.

Ad aprire questo viaggio è il contributo dell’Ambasciatore Liborio Stellino, Rappresentante Permanente d’Italia presso l’UNESCO, che accompagna le lettrici in una riflessione sul valore simbolico, culturale ed emotivo di questo straordinario riconoscimento.

Il racconto prosegue con un itinerario tra le eccellenze DOP che disegnano l’Italia del gusto: dalla pasta ai formaggi, fino alle verdure, in un mosaico di sapori che descrive territori, mani sapienti e tradizioni che continuano a trasformarsi.

Cinque protagoniste della scena gastronomica italiana - Isa Mazzocchi, Chiara Pavan, Antonia Klugmann, Marianna Vitale e Cristina Bowerman - danno voce a una cucina in continua evoluzione, fatta di ricerca, sostenibilità e linguaggi creativi che guardano al futuro senza mai perdere le proprie radici.

La memoria del patrimonio culinario nazionale riaffiora anche in una preziosa selezione di ricette, un percorso che attraversa l’infinita varietà della tradizione italiana: pani e focacce fragranti, piatti di mare e crostacei, preparazioni di verdure che profumano d’estate, secondi della tradizione e dolci iconici che interpretano la dolcezza del nostro Paese.

Completano il numero approfondimenti su libri di cucina e design della tavola, oltre alla rubrica Baci di dama firmata da Benedetta Parodi.

Ma Grazia Food va anche oltre la carta: su Grazia.it, all’interno di un hub dedicato (grazia.it/graziafood), e sui canali social, ci saranno contenuti originali che ampliano la narrazione dando voce a prodotti, territori e culture locali.

Grazia Food si conferma così un progetto editoriale che rafforza e amplifica una visione del food come linguaggio culturale attuale, capace di unire identità, emozione, innovazione e geografia del gusto.