Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app



Karen Wazen, Alexandra Pereira, Veronica Ferraro e Yoyo Cao sono le protagoniste della copertina di Grazia in edicola e app da oggi. Sono quattro imprenditrici digitali che ogni giorno mostrano a milioni di follower le ultime tendenze della moda. Grazia le ha incontrate a Stoccolma, per un servizio fotografico esclusivo.

Uccise, abusate, maltrattate, stuprate: è un vero e proprio genocidio delle donne quello che si sta verificando in tutto il mondo e non risparmia nessun Paese. L’inchiesta di Grazia approfondisce lo sterminio sistematico globale e le violenze sessuali usate come arma in guerra, come accaduto anche negli attacchi terroristici a Israele.

Le emozioni di Sangiovanni e le canzoni di Brunori Sas, la provocazione di Stefano Massini, le letture di Edoardo Leo, Giorgio Pasotti, Matteo Paolillo e tanti altri artisti uomini. Vi raccontiamo il dietro le quinte dello spettacolo di Grazia « Quello che gli uomini non dicono»: ideato affinché nessun uomo possa più dire: «Io non c’entro» e presentato da Ambra Angiolini.

Questa settimana intervistiamo l’attrice Natalie Portman, al cinema con un film ispirato a un caso di cronaca. L’attore Nicolas Cage parla del lato oscuro della Rete. L’attrice Violante Placido si racconta a cuore aperto. L’attore Giampaolo Morelli è il protagonista di una nuova serie tv e Antonio Albanese torna al cinema con un film sulle truffe delle banche.

La moda per brillare, i gioielli per stupire, le idee per esaudire i desideri di chi amiamo o per aggiungere un tocco speciale alla casa: Grazia vi guida tra i doni da mettere sotto l’albero.