Ecco cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app.

Trasmettere emozioni è la sua ragione di vita, sul set come dietro la macchina da presa. Ne parla Greta Scarano, protagonista della copertina del nuovo numero di Grazia, disponibile in edicola e su app da oggi.

Attrice e regista, Greta racconta il suo esordio alla regia con La vita da grandi, che racconta l’autismo ispirandosi alla storia vera dei fratelli Tercon. Da poco premiata come Miglior Attrice alla 72ª edizione del Taormina Film Festival per la sua intensa interpretazione in Piccolo miracolo di Guido Chiesa, Greta sarà nelle sale dal 25 giugno con il film, in cui interpreta una donna non vedente. Un ruolo scelto perché la protagonista non viene definita dalla sua fragilità.

Nel numero troviamo anche penelopecruzoficial, che parla di libertà, della sua vita a Madrid con il marito Javier Bardem e di come protegga i figli dall’esposizione pubblica.

Un’inchiesta è dedicata ai trapianti di cuore in età pediatrica: raccontiamo le storie dei bambini salvati da donatori anonimi e di come un lutto possa diventare nuova vita.

Le pagine della moda sono dedicate al denim: i nuovi jeans e i costumi da bagno perfetti per questo inizio estate.

Nella sezione Bellezza si parla di #sweatjetting, le vacanze costruite attorno alle attività sportive: un nuovo modo di prendersi cura del proprio corpo.