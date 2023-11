Ecco che cosa vi aspetta sul nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app





Alessandra Mastronardi è la protagonista della copertina di Grazia, in edicola e su app da oggi. E interpreta un servizio fotografico, dallo stile romantico e country scattato nella campagna romana. Nell’intervista l’attrice racconta di sé, la gavetta per raggiungere il successo internazionale come attrice, la vita dopo il matrimonio, l’emozione che prova quando suo marito la chiama “mia moglie”. E parla del suo impegno più importante, quello di ambasciatrice dell’Unicef, che l’ha portata in Afghanistan dalle bambine alle quali i talebani impediscono di studiare. Il suo sogno più grande ora è aiutare con tutti i mezzi possibili le ragazze a cui un regime feroce toglie il diritto all’educazione.

Nelle pagine di attualità scriviamo di come il conflitto in Medioriente abbia riacceso forti sentimenti di antisemitismo con molti atti d’odio verso la comunità ebraica. Grazia ha raccolto le voci di chi teme che questo sia l’inizio di una nuova persecuzione: c’è chi evita di farsi vedere con il copricapo tradizionale e chi a 92 anni teme che si ripeta l’Olocausto.

Partendo dal più grande successo cinematografico degli ultimi anni, C’è ancora domani, che segna il debutto di Paola Cortellesi alla regia, parliamo delle “nullità” che Cortellesi racconta. Il film è ambientato nell’anno in cui le italiane andarono a votare per la prima volta, superando il totale asservimento ai maschi. Su Grazia abbiamo incontrato alcune delle donne invisibili di allora, vittime delle violenze di mariti ottusi nel chiuso delle loro case, che hanno allevato intere generazioni senza che il loro sacrificio fosse in alcun modo riconosciuto.

Intervistiamo Marco Bocci che, nella serie Unwanted: Ostaggi del mare, è un comandante che salva da un naufragio un gruppo di migranti. L’attore Fabrizio Bentivoglio, interprete dei nuovi episodi della serie sull’investigatore Monterossi, parla della linea che divide la giustizia dalla vendetta.

Su Grazia trovate lo speciale gioielli con gli anelli, le collane, i bracciali, gli orecchini, gli orologi e i bijoux più luminosi. Nelle pagine dedicate alla bellezza scriviamo del balletto classico che ispira una nuova tendenza del fitness per tenere in forma corpo e mente a tutte le età.