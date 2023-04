Ecco che cosa vi aspetta nel nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola e su app

Il nuovo numero di Grazia è in edicola e app. La star di copertina è Valentina Romani. L’attrice è una delle protagoniste dell’ultimo film di Nanni Moretti, “Il sol dell'avvenire", al cinema ora e in concorso al festival di Cannes. Un sogno realizzato per lei che, nei panni di Naditza, la ragazza rom ribelle della serie Mare fuori, ha raggiunto un successo improvviso. Ne parla nell’intervista con Grazia, dove racconta il legame stretto sul set con Carolina Crescentini e gli altri ragazzi. Ma parla anche della sua scelta più coraggiosa: staccarsi dal personaggio che l’ha resa famosa, non parteciperà alla quarta stagione, per cercare se stessa e cimentarsi in altri ruoli. Per Grazia ha posato in un giardino botanico incantevole dove poesia e natura si incontrano.

Di natura e rivoluzione verde scriviamo in questa edizione green di Grazia dedicata al Pianeta e alla nostra missione per prendercene cura. Dalle pale eoliche nel deserto ai progetti per rigenerare la barriera corallina, alle idee per la mobilità in città, vi guidiamo tra le iniziative per combattere in modo più efficace il cambiamento climatico. Scriviamo di “urban rewilding”: la creazione di aree verdi negli spazi urbani e la progettazione biofilica che porterebbe gli alberi dentro agli edifici. Fiori, frutta, semi e gusci di scarto sono i nuovi protagonisti della cosmetica sostenibile nelle pagine di bellezza. La moda gioca con tessuti impalpabili ed è ispirata a un bosco fiabesco.

Nelle pagine di attualità scriviamo dei 3.000 bebè che ogni anno non vengono riconosciuti dalle loro madri dopo il parto, come è accaduto a Milano al piccolo Enea. Grazia racconta questo fenomeno, le leggi che proteggono donne e bambini e chi aiuta le madri in difficoltà a portare a termine le gravidanze.

Intervistiamo Luca Argentero che debutta come scrittore e firma il suo primo romanzo. L’attrice Isabelle Huppert, al cinema in un ruolo comico, rivela che sua arma segreta: l’ironia. Blanco parla del suo duetto con Mina nel nuovo disco Innamorato.