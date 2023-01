Ecco cosa vi attende sul nuovo numero di Grazia in edicola questa settimana

Il nuovo numero di Grazia è già in edicola e su app. La star di copertina è Matilde Gioli.

L’attrice posa per Grazia tra i capolavori della Pinacoteca di Brera, a Milano. Perché, dopo il successo della serie “Doc. Nelle tue mani”, Gioli vestirà i panni di Fernanda Wittgens, la prima direttrice del prestigioso museo italiano, nel film di Rai Uno Fernanda. Nell’intervista con Grazia l’attrice parla del potere unico dell’altruismo, che lei stessa ha imparato nei momenti difficili vissuti con la sua famiglia. E, lei che al cinema è arrivata per caso, racconta la pace che ha trovato sul set, dove non si sente mai giudicata, neanche da se stessa.

Le app di incontri aiutano davvero chi si rimette in gioco in amore, ad esempio dopo un divorzio? Nelle pagine di attualità vi raccontiamo le storie di donne che online hanno trovato delusioni, ma anche l’amore. Nei giorni in cui le famiglie stanno scegliendo a quali istituti d’istruzione primaria e secondaria iscrivere i propri figli scriviamo quali sono le riforme necessarie per migliorare l’istruzione nel nostro Paese. E ascoltiamo il grido delle madri in carcere dopo che le indagini sul suicidio di una giovane mamma in cella hanno rivelato le condizioni di vita insostenibili delle detenute italiane. A Grazia parla chi conosce quei luoghi del tutto inadatti a ospitare tante ragazze con i loro figli.

Questa settimana intervistiamo Brad Pitt. L’attore, protagonista di Babylon, racconta a Grazia il suo amore per il cinema, un sogno che ha inseguito fin da ragazzo. E incontriamo Louis Garrel. L’attore e regista francese, al cinema con Le vele scarlatte, spiega perché preferisce interpretare personaggi complessi e vulnerabili.

Vi raccontiamo le tendenze vincenti per la prossima primavera-estate direttamente dalle passerelle delle capitali della moda. I protagonisti delle pagine dedicate alla bellezza sono i rossetti dalle tonalità decise: rossi profondi, marroni caldi, sfumature color prugna, uva nera e cioccolato. Vi mostriamo come sceglierli da mattina a sera.