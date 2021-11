Ecco cosa vi attende sul nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola!

Il nuovo numero di Grazia è ora in edicola e su app. La star in copertina questa settimana è Leonie Hanne, 33 anni. Modella e imprenditrice digitale, è diventata una delle influencer più popolari, seguita da quasi 4 milioni di follower su Instagram e 1,4 su TikTok. Per Grazia ha posato a Reggio Emilia, in tre luoghi simbolo dell'arte e della moda italiana: la collezione Maramotti, l'archivio Max Mara e i Musei Civici della città. Nell'intervista con il nostro giornale racconta la sua infanzia in un paesino della Germania, poco distante da Amburgo, il suo primo lavoro in una boutique a 16 anni, le sue tre lauree, e poi la scelta di abbandonare un impiego sicuro per dedicarsi, con il suo stile unico, alla moda.

Un’inchiesta è dedicata all’ allarme sull’ultima droga usata per narcotizzare le ragazze in discoteca e abusare di loro; l’ago dello stupro. A Grazia parlano le italiane che ne sono state vittime e raccontano come difendersi. Uno scienziato del clima ci spiega perché il ciclone che ha colpito la Sicilia negli scorsi giorni è un avvertimento dei danni che il cambiamento climatico può causare se non agiamo in fretta per cambiare le cose.

Samia Hamasi, l’allenatrice della Nazionale femminile dell'Afghanistan fuggita in Europa con l'arrivo dei talebani racconta a Grazia il sogno spezzato delle sue compagne e come pensa di aiutarle a ricostruire le loro vite.



Tra i protagonisti di questa settimana ci sono donne forti che si battono per battaglie importanti: la cantante Loredana Bertè difende la diversità; la scrittrice Susanna Tamaro affronta i pregiudizi contro le scelte di libertà; l'imprenditrice digitale Valentina Ferragni sfida gli odiatori e chi, sui social, fa sentire sbagliate le ragazze per il loro aspetto fisico.

Intervistiamo poi l’attrice Emma Roberts, il cantante, attore e chef Biondo, il compositore e pianista Giovanni Allevi.



Protagonista delle nostre pagine moda è lo stile jeans. Dai pantaloni ai blouson ricamati fino alla camicie Grazia ha scelto il denim in tutte le declinazioni.

Nelle pagine dedicate alla bellezza trattiamo la cura delle pelle: dai cosmetici e integratori alimentari ai trattamenti con ultrasuoni, radiofrequenza, luce led o microcorrenti.