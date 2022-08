Ecco cosa vi attende sul nuovo numero di Grazia!

Il nuovo numero di Grazia è già in edicola e su app. La star di copertina questa settimana è l’attrice Amanda Seyfried. È sul set da quando era una bambina, è diventata un’icona con il musical Mamma Mia! e ha sfiorato l’Oscar con il film Mank. Ma, mentre raggiungeva il successo, ha dovuto gestire il rapporto non facile con il proprio corpo e la sua salute mentale. A Grazia l’attrice parla delle scelte che le hanno cambiato la vita: fuggire dal rumore di Hollywood, crescere i suoi figli in una fattoria e impegnarsi per tutte le ragazze che desiderano un futuro migliore.

Nelle pagine di attualità intervistiamo Tiril Solberg, la studentessa norvegese brutalmente presa a calci a Roma dopo aver rifiutato un rapporto sessuale. Il suo aggressore è stato arrestato e condannato a otto mesi, ma ora è libero.

E indaghiamo sul legame tra musica trap e violenza dopo che alcuni giovani musicisti sono stati coinvolti in rapine, accoltellamenti e aggressioni razziste.

Questa settimana intervistiamo Richard Gere, alla vigilia del suo 73esimo compleanno. Brad Pitt ci racconta il suo ruolo nel film Bullet Train, ora al cinema. E vi portiamo sul lago di Como con la modella e imprenditrice Gabrielle Caunesil.

Borse, scarpe, guanti, cinture sono gli accessori protagonisti dello speciale moda di questa settimana, assieme al denim indispensabile d’autunno. Questa stagione il make up gioiello si prende la rivincita sul trucco minimalista e nelle pagine dedicate alla bellezza vi spieghiamo come brillare con decorazioni luccicanti.