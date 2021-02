La star di copertina del nuovo numero di Grazia è la giovane attrice spagnola della serie tv “Élite”

Il nuovo numero di Grazia vi aspetta in edicola e su app. La nostra star di copertina questa settimana è Ester Expósito.



L’attrice spagnola, che ha da poco festeggiato il suo ventunesimo compleanno, è diventata famosa in tutto il mondo con il ruolo di Carla, liceale bella, snob e spregiudicata nella serie “Élite”.



Nell’intervista con Grazia parla di tutto ciò che non mostra ai suoi 26 milioni e mezzo di follower, di come sin da bambina sapeva che sarebbe diventata un’attrice e di come la pandemia abbia fatto sentire anche lei come tanti giovani, spaesata, poco compresa e messa da parte.

Ester ha posato per un servizio fotografico esclusivo che abbiamo scattato a Madrid, la città dove è nata e vive, e che sa di estate e libertà.



Nelle pagine di attualità vi raccontiamo tutto sul presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, l’ex-governatore della Banca Centrale Europea che dovrà traghettare l’Italia fuori dalla pandemia.



Scriviamo di come gallerie d’arte e musei, per la riapertura, si stiano reinventando. E affrontiamo con inchieste il tema dei “Neet” i giovani che dopo gli studi non lavorano e dei cinquantenni disoccupati, che si inventano impieghi alternativi.

Le tre registe donne, Regina King, Emerald Fennell, Chloé Zhao, in lizza nella categoria Miglior regia ai prossimi Golden Globes, spiegano a #Grazia come cambieranno gli uomini con i loro film.



Nel numero trovate interviste con Gal Gadot, la Wonder Woman del cinema, con l’attrice Irene Ferri, con Ju Wenjun, la vera regina degli scacchi che arriva dalla Cina.



La moda di Grazia fa sognare una primavera a colori fluo e abbinamenti ad alto tasso d’energia ma anche dall’eleganza senza tempo.



Ci vediamo in edicola e su app!