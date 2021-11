Ecco cosa vi attende sul nuovo numero di Grazia, in edicola da oggi.

Il nuovo numero di Grazia è da oggi in edicola e su app. La nostra star di copertina è la top model Bella Hadid. Il padre è un imprenditore, la madre una stella della tv, la sorella Gigi e il fratello Anwar sono icone della moda. Ma Bella ha trovato il modo di spiccare con la sua personalità: la sua carta vincente, non è solo la bellezza, ma l’autenticità.



Star molto seguita, usa i social per mandare i suoi messaggi e combattere le sue battaglie. Si è espressa contro il razzismo e sui diritti della popolazione palestinese, e si è schierata più volte a sostegno delle persone affette dalla sindrome di Lyme, una malattia autoimmune, di cui soffre lei stessa.

Nelle pagine di attualità scriviamo dei risultati della Conferenza di Glasgow sui cambiamenti climatici. Alla vigilia della Giornata dei diritti dell'infanzia, il 20 novembre, indaghiamo sui matrimoni forzati delle bambine in Italia. E Grazia è andata al Plastic, il locale simbolo dell'Italia arcobaleno.



Qui ha raccolto le voci di chi, dopo la bocciatura della legge Zan contro l'omotransfobia, non si arrende nella battaglia per i propri diritti.

Grazia intervista gli attori Adrien Brody, tra i protagonisti dell'atteso nuovo film di Wes Anderson, “The French Dispatch”; la duchessa di York Sarah Ferguson; la conduttrice televisiva Melissa Satta. Per la sua rubrica “7-Teen Le interviste di Elisa Maino” la star di Tik Tok ha incontrato il cantante Tancredi.



La moda di Grazia è fatta per brillare. Dai gioielli, a cui dedichiamo pagine speciali questa settimana, fino ai dettagli preziosi per illuminare abiti e accessori, vi mostriamo lo stile che vi farà risplendere. Virgola all'insù, ali di farfalla o un’unica riga decisa? Nelle pagine dedicate alla bellezza vi mostriamo i nuovi modi di stendere l'eyeliner per uno sguardo magnetico.