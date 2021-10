Ecco cosa vi attende sul nuovo numero di Grazia, da oggi in edicola!

Il nuovo numero di Grazia è ora in edicola e su app. La nostra star in copertina questa settimana è Elisabetta Canalis, 43 anni. La conduttrice televisiva torna in tv alla guida del programma quotidiano “Vite da copertina”, su Tv8. Nell’intervista con Grazia racconta i momenti che hanno cambiato per sempre la sua vita: dalla scelta di lasciare la Sardegna per inseguire i suoi sogni a Milano e il successo in televisione, a Striscia la Notizia, fino alla lunga tregua dal piccolo schermo e la sua rinascita a Los Angeles, dove vive da dieci accanto all’uomo che ama e alla loro bambina. Canalis ha posato per Grazia sul lago di Como, per un servizio fotografico poetico, dove capi antifreddo si mescolano a sognanti abiti da sera.

Nelle pagine di attualità scriviamo di “Squid Game” e di come proteggere i più piccoli dai contenuti cruenti della serie coreana, diventata fenomeno globale. È vietata ai minori per la sua violenza, ma molti ragazzi riescono ad aggirare i divieti e emularne i giochi con aggressività. Nei giorni del summit sull’ambiente di Glasgow, l’etologa e attivista Jane Goodall spiega perché le parole non bastano più: ora bisogna cambiare stile di vita. E scriviamo della “Febbre da Gucci”, una vera e propria caccia agli accessori iconici dell’epoca d’oro in cui è ambientato il film con Lady Gaga sulla grande casa di moda italiana, nelle sale il 3 dicembre.

Tra i protagonisti di Grazia questa settimana ci sono le attrici italiane Monica Guerritore e Tea Falco, la regista francese Audrey Diwan, Leone d’oro a Venezia, la scrittrice Chiara Gamberale. Per la sua rubrica “7teen - Le Interviste di Elisa Maino, la star di TikTok intervista la giovane attrice Ludovica Francesconi. In attesa delle Olimpiadi invernali in Cina vi portiamo sulla neve con i campioni dello sci italiano. Gli azzurri, da Sofia Goggia portabandiera italiana ai Giochi a Christof Innerhofer, in pista per la Coppa del Mondo, spiegano perché gareggiare dopo la pandemia per loro è il vero traguardo.

Cappe, giubbotti e caban avvolgenti, foulard e stivali in gomma, saranno i nostri alleati di stile contro il freddo, in città e non solo. Lasciatevi ispirare dalle nostre pagine di moda. Concludiamo in bellezza con tante rubriche dedicate ai trucchi dai colori golosi, i profumi da creare ogni giorno, i tagli di capelli più creativi e i segreti della perfetta pulizia del viso. Grazia vi mostra tutte le novità per vivere momenti unici e dedicare tempo a voi stesse, e vi svela i segreti di un nuovo fascino.